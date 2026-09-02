Jednu dvousetkilovou nádobu ve středu historici odvezli do ústeckého muzea, druhou do muzea v Povrlech, které se slavnostně otevře v sobotu při oslavách 840 let obce.
„Nádoby se našly v podzemí v místě slévárny, která se opravuje. Nikdo nevěděl, že tam nějaké sklepení je, překvapilo to i nejstarší pamětníky,“ řekl novinářům technolog tavírny firmy Povrly Copper Industries Ivo Vavřínek.
Sklepení pravděpodobně pocházelo z rané fáze výstavby továrny založené roku 1898. Byl to tehdy jeden z nejvýznamnějších podniků svého druhu v monarchii. Nejdříve se specializoval na měděné výrobky pro elektrifikaci země, později se jeho výrobní program rozšířil o další produkty z mědi a mosazi.
Protože historici s firmou spolupracovali při shánění předmětů do vznikající expozice v novém muzeu, podnik je o neobvyklém nálezu okamžitě informoval. „Jsou překvapivě dobře dochované. Nesou označení „Systém Göpfert“ a číslo německého říšského patentového úřadu. Přes metr vysoká nádoba je i datovaná, a to do listopadu 1918,“ uvedl vedoucí historického oddělení Oblastního muzea v Ústí nad Labem Martin Krsek.
Keramická nádoba musela odolávat nejen extrémnímu žáru, ale především vysoce agresivním chemickým látkám vznikajícím při rafinaci kovů. „Nalil se do ní horký kov a z ní se pak tavenina lila do formy na budoucí výrobky,“ popsal Vavřínek. V současnosti už je technologický postup jiný.
Jedna nádoba váží nejméně 200 kilogramů. „Bude to největší exponát, který připomíná historii měďárny,“ řekl starosta Povrlů Dalibor Pavlát (nestr.). Mezi dalšími zajímavými předměty z továrny, které budou v muzeu, jsou činely. Měďárna totiž bývala exkluzivním dodavatelem polotovarů pro výrobu činelů firmy Paiste, na které hrály skupiny jako AC/DC, Polish a další.
Měďárnu založil židovský obchodník Moritz Bondy, který vykupoval měď a žíně. Podnikání rozšířil o zpracování mědi. Impulsem k tomu byla elektrifikace českých zemí. Po druhé světové válce továrnu stát znárodnil. Podnik funguje dnes pod názvem Povrly Copper Industries, je součástí skupiny MTX Group.