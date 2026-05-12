Ústecký kraj pošle městu Chřibská na úhradu škody na obecním majetku 85 900 korun. Oheň zasáhl 100 hektarů lesa, což je desetkrát menší plocha než při obřím požáru v roce 2022.
Území zasažené letošním požárem je pro turisty nepřístupné. A na místa spálená ohněm se nepodívají ani po uplynutí dvoutýdenní lhůty, kterou stanovili hasiči pro dohled správě parku. Hrozí totiž nebezpečí pádu stromů.
„Největší škody jsou na lesních porostech, nových výsadbách. Opravit se musí cesty, po kterých se pohybovala těžká technika, a jejich okolí, kácet nestabilní stromy. Prověřit musíme odolnost skalních objektů,“ uvedl mluvčí správy parku Tomáš Salov.
Opravy zřejmě správa parku bude řešit jako pojistnou událost. Shořely mimo jiné výsadby jedlí a buků staré deset až patnáct let.
Na území parku mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou vypukl požár 2. května. Do 7. května se při zásahu vystřídalo 2 581 hasičů s 356 kusy techniky. Vrtulníky shodily na plochu téměř tři miliony litrů vody. Kvůli rychlému šíření plamenů v extrémně náročnému terénu byl už během prvních hodin vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu.
„Díky rychlému nasazení velkého množství sil a prostředků, intenzivnímu leteckému hašení a zkušenostem z požáru v roce 2022 se podařilo požár lokalizovat, tedy dostat pod kontrolu, během přibližně 52 hodin od jeho ohlášení,“ uvedli dnes hasiči v tiskové zprávě.
Zásah od začátku komplikoval extrémně náročný terén s hlubokými roklemi, skalními stěnami a velkým množstvím suchého hořlavého materiálu.
Hasiči proto kombinovali téměř neustálé letecké hašení s rozsáhlým nasazením pozemních sil, budováním dlouhých hadicových vedení a využitím speciální techniky pro pohyb v terénu, včetně čtyřkolek a pásových prostředků.
Velkou roli hrály drony s termovizí a stacionární dohledové systémy, které pomáhaly vyhledávat skrytá ohniska i během nočních hodin. V jednu chvíli bylo ve vzduchu současně osm vrtulníků.
Na rozdíl od požáru v létě 2022 se nikdo nemusel z oblasti evakuovat. „Během zásahu jsme evidovali dvě zranění hasičů, jedno s ošetřením na místě (kolaps z horka) a jedno s transportem do nemocnice a následným propuštěním do domácího léčení (zraněné koleno),“ informovala mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Klára Ochmanová.
Ústecký kraj za organizaci zázemí pro zasahující hasiče vyplatí městu Chřibská 85 900 korun z fondu pro mimořádné události. Novináře o tom po zasedání krajské rady informoval hejtman Richard Brabec (ANO). Dostatečné rezervy pro odstranění následků požáru má ministerstvo životního prostředí, uvedl v pondělí ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
Příčinu požáru vyšetřuje policie. Kriminalisté zjišťují, zda mohlo jít o úmysl, či nedbalost. „Okolnosti požáru nadále prověřují kriminalisté z Děčínska,“ řekla mluvčí děčínské policie Eliška Kubíčková. Vyčíslená výše škody ovlivní výši trestu, která by případnému pachateli hrozila.