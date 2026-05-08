V Českém Švýcarsku zůstává uzavřená jen oblast, kde hořelo. Hasiči místo stále kontrolují

Autor: iDNES.cz, ČTK
  19:02aktualizováno  19:02
Pro návštěvníky Národního parku České Švýcarsko zůstává po požáru uzavřená jen oblast, kde v minulých dnech hořelo. Přístupné jsou jinak všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před požárem.
Cedule o zákazu vstupu na cestu u požářiště, kterou instalovali strážci národního parku (7. května 2026) | foto: ČTK

Ohořelý les pod Jahodovou cestou v Českém Švýcarsku. (7. května 2026)
Správcům parku pomáhají s dohledem kolegové ze Šumavy a sjednaní dobrovolní hasiči. V pravidelných tříhodinových intervalech oblast kontrolují dronem vybaveným termokamerou, aby se oheň znovu nerozhořel, řekl v pátek mluvčí správy parku Tomáš Salov.

S dohledem pomáhají dvě družstva z Národního parku Šumava a čtyři družstva dobrovolných hasičů z Děčínska a blízkého okolí. „Uzavírka je jen v místě zásahu, uzavřené jsou pro návštěvníky lesní cesty na tom zhruba kilometru čtverečním,“ doplnil mluvčí.

V požárem zasažené oblasti podle něj hrozí pády stromů. „Cesty jsou tam hlavně rozježděné od těžké techniky hasičů. Jak začalo pršet, tak jsou poškozené a bude potřeba je opravit,“ dodal Salov.

Mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou na Děčínsku začal les hořet v sobotu 2. května a oheň postupně zasáhl území zhruba 100 hektarů. Při největším požáru v národním parku v roce 2022 byla zasažená plocha desetkrát větší.

V neděli večer Česká republika aktivovala Mechanismus civilní ochrany EU, který slouží k zajištění pomoci v případě mimořádných událostí či katastrof, jež přesahují schopnosti postižené země. Na pomoc pak přiletěly dva vrtulníky ze Slovenska. V jednu chvíli tak v oblasti zasahovalo osm vrtulníků a přes 540 hasičů.

Na rozdíl od požáru před čtyřmi lety nebylo nutné nikoho evakuovat. Ohroženi byli obyvatelé domova se zvláštním režimem v Dolní Chřibské, hasičům se ho ale podařilo před požárem uchránit. V pondělí večer hasiči požár lokalizovali a postupně zasaženou plochu zmenšili na 20 hektarů.

Zcela uhasit se oheň podařilo ve čtvrtek, pomohl i déšť, který sever Čech zasáhl. Hasiči tak mohli oblast předat pod kontrolu správy národního parku. Pod dohledem ale zůstane další dva týdny.

Policie vyšetřuje požár pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, prověřuje, zda mohlo jít o úmysl či nedbalost.

„Po uklidnění situace vznikne na MŽP (ministerstvo životního prostředí) pracovní skupina odborníků z národních parků, CHKO, IZS a dalších institucí. Ta se zaměří na vytvoření nové koncepce požární ochrany v přírodním prostředí,“ uvedl ministr Igor Červený (Motoristé).

