Plameny likvidují hasiči i zevnitř objektu. „O požáru jsme dostali hlášení ve 20:49, zásah potrvá několik hodin“ řekl Pelikus. Silnice pod domy je v obou směrech uzavřena.
V Duchcově vzplanula střecha domu, hasiči evakuovali lidi po žebříku
Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy
Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...
GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor
Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.
Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo
Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...
V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole
Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.
Část programu mezinárodního festivalu Flašinet žije! jsem zachytila na Kampě.
Požár střechy třípatrového bytového domu v Duchcově na Teplicku se už nešíří. Hasiči evakuovali 11 lidí, část z okolních domů, a dva zachránili pomocí žebříku ze střechy sousední budovy. Na místě...
Muž v Kněžmostě se dnes při práci popálil o horký plast na 40 procentech těla
V jedné z firem v Kněžmostě na Mladoboleslavsku dnes utrpěl muž při práci popáleniny na 40 procentech těla. Popálil se kusem horkého plastu. Záchranáři ho...
Divotvorný kolovečský mlýn po šesti letech opět přemlel báby na dívky
V Kolovči na Domažlicku se dnes po šestileté pauze opět roztočil zázračný dřevěný mlýn, který přemílá báby na dívky. Ve svérázné chodské obci, která je...
Policie dostihla na D7 na Lounsku opilého řidiče autobusu, firma mu dá výpověď
Policisté z Postoloprt na Lounsku se zabývají případem řidiče, jenž řídil pod vlivem alkoholu autobus s cestujícími. Oznámení na tísňovou linku přijali v pátek...
Králíky hostily Cihelnu, vojenská akce připomněla finský odpor proti SSSR
Město Králíky na Orlickoústecku dnes hostilo druhý den vojensko-historickou akci Cihelna. Bojová ukázka předvedla zimní válku, finský odpor proti Sovětskému...
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...
Svazek obcí vybral firmu, která v Úvalech u Prahy postaví svazkovou školu
Dobrovolný svazek obcí Povýmolí vybral firmu, která v Úvalech u Prahy vybuduje svazkovou základní školu pro 810 dětí. Školu, jejíž součástí bude i sportovní...
Okupace Československa v roce 1968. Jak se o ní informovalo na obou stranách železné opony?
Na pražském Výstavišti se 21. srpna, v den vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, uskuteční největší společenský festival. Připomene si události, které na dlouhá desetiletí ovlivnily život...
Bystřické centrum Eden připomnělo průvodem dřívější oslavy konce žní
Krojovaným průvodem s kapelou dnes bystřické centrum Eden připomnělo někdejší oslavy konce žní v kraji. Děvčata nesla v košících obilné klasy i chléb, který v...
Opava na podzim zahájí demolici Slezanky, nahradí ji bytové domy a kulturní sál
Několik let odkládaná demolice části panelového obchodního centra Slezanka v historickém centru Opavy by měla začít letos na podzim. Původně měla začít v létě...