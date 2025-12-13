K požáru v areálu firmy Glazura vyjely čtyři jednotky hasičů jen pár minut před půlnocí.
„Po technické závadě došlo k úniku skloviny, která zapálila kabelové svazky v technologické části provozu. Hasiči požár lokalizovali pomocí práškového hasicího přístroje,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Petr Pelikus.
Na doporučení hlavního technologa hasiči následně ochladili uniklou sklovinu přímo v místě jejího úniku z pece. „Tím se vytvořil jakýsi špunt, který zamezil dalšímu úniku skloviny. Událost byla zcela zlikvidována necelou hodinu a půl od nahlášení,“ doplnil mluvčí.
Nikdo se při požáru nezranil. Předběžný odhad způsobené škody činí 1,2 milionu korun.
