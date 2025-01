Kraj chce kontroly plynových hořáků v podnicích, chystá sbírku pro postižené požárem

„Zítra se bude na krajském úřadu konat schůzka zástupců živnostenských a stavebních úřadů z Ústeckého kraje. Poté se rozjedou kontroly ve spolupráci s hasičským záchranným sborem,“ řekl novinářům hejtman Brabec.

„Zatím není jasná příčina té události (požáru v Mostě), ale samozřejmě existují nějaké pravděpodobné verze a my musíme reagovat okamžitě. Udělat maximum pro to, aby kontroly podniků s podobnými zařízeními proběhly co možná nejrychleji,“ podotkl Brabec. Výsledky kontrol chce nejpozději do konce ledna.

Primátor Mostu Marek Hrvol na tiskové konferenci uvedl, že v Mostě už se jednání s příslušnými úřady ohledně kontrol uskutečnilo dnes ráno. „Nyní jsme v koordinaci s krajem,“ uvedl Hrvol.

Hejtman se také dopisem obrátí na ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) s výzvou, aby obdobné kontroly užívání plynových topidel v restauracích v celé republice provedl hasičský záchranný sbor.

Rakušan během dopoledne oznámil, že hasiči budou v reakci na požár v Mostě dělat kontroly a vyhodnocovat metodiky. Případné legislativní změny ministr nechá na vyhodnocení odborníků z hasičského záchranného sboru.

„Nechci předbíhat s nějakými změnami, to určitě nechám na vyhodnocení odborníků, to znamená hasičského záchranného sboru,“ řekl Rakušan. Doplnil, že generální ředitel hasičů Vladimír Vlček už v neděli avizoval, že hasiči budou v reakci na požár provádět kontroly a sledovat používání plynových ohřívačů nebo skladování lahví s propanbutanem.

Primátor Hrvol zároveň uvedl, že město Most během dneška zřídí bankovní účet, na který bude možné přispívat na pomoc rodinám postiženým víkendovou tragédií. „Okamžitě se zvedla velká vlna solidarity. Na městě jsme se rozhodli k tomuto kroku. Připraveno finančně pomoci je také město Most i Ústecký kraj,“ zmínil Hrvol.

Požár v restauraci U Kojota vypukl před půlnocí ze soboty na neděli. Na místě zemřelo šest lidí, dalších osm záchranáři přepravili do nemocnic. Sedm lidí je nadále hospitalizovaných. Mnozí utrpěli závažné popáleniny.

Příčinu požáru zjišťují vyšetřovatelé hasičů a policie. Kriminalisté případ prověřují pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. S ohledáním místa požáru skončila policie v neděli odpoledne.

Tragédii nejspíš způsobilo propanbutanové topidlo respektive jeho pád na zem. Otázkou je, zda jeho přítomnost v restauraci odpovídala předpisům.

