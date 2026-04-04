Hlášení o požáru v kuchyni bytu hasiči dostali minutu před večerní půl osmou, na místo vyjely čtyři jednotky. „Hasiči po příjezdu uhasili požár, odvětrali objekt a zkontrolovali přilehlý sklad. Při požáru nebyl nikdo zraněn,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda.
Škodu hasiči odhadli na tři miliony korun, hodnotu uchráněného majetku vyčíslili na 50 milionů korun.
V pátek likvidovali hasiči v Ústeckém kraji ještě jeden větší požár. Oheň vznikl v bytě ve čtvrtém patře domu ve Valdštejnské ulici v Litvínově na Mostecku. Dům muselo kvůli tomu opustit 53 lidí, nikdo se nezranil. Škodu hasiči odhadli na 1,6 milionu korun.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz