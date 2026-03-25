Požár pohonu pásu na Teplicku způsobil podle odhadu škodu 40 milionů korun

Úterní noční požár pohonu pásového dopravníku v Bílině na Teplicku způsobil podle předběžného odhadu škodu 40 milionů korun. Při události se nikdo nezranil, příčina požáru se vyšetřuje. ČTK o tom dnes informovala mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková.
Hořelo v části města Chudeřice, kde sídlí několik podniků. Hasiči dostali oznámení o požáru v úterý v 01:27, likvidaci vyhlásili v 09:42. U požáru zasahovali podnikoví hasiči. Jedna dobrovolná jednotka byla připravená v záloze před areálem firmy.
Pásový dopravník přepravuje pomocí pohyblivého pásu materiál, například štěrk, uhlí, zboží či různé součástky. Pohání ho elektromotor, který uvádí pás do pohybu.