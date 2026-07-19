Požár přístavku a rodinného domu na Děčínsku způsobil škodu za 1,5 milionu Kč

Škodu za 1,5 milionu korun způsobil podle odhadu hasičů dnešní požár v Těchlovicích na Děčínsku. Hořet začalo v dřevěném přístavku, odkud se oheň rozšířil do prvního patra přilehlého opravovaného rodinného domu. Příčina vzniku požáru je v šetření. Na webu hasičů o tom dnes informovala jejich regionální mluvčí Lucie Vyškrabková.
Požár byl hasičům nahlášen v 15:11. "V dřevěné přístavbě měly být uložené nádoby s benzínem, laky a barvy," uvedla Vyškrabková.
Oheň likvidovali hasiči z deseti jednotek. Pod kontrolu dostali požár krátce před 16:00, poté ještě pokračovali v rozebírání konstrukcí a dohašování skrytých ohnisek.