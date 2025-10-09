Poplach byl vyhlášen minutu po půl čtvrté ráno a hasiči museli vyhlásit druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Po příjezdu prvních jednotek byla část střechy již v plamenech.
„V době příjezdu první jednotky byla část střechy v plamenech, následně se požár rozšířil na celou konstrukci,“ uvedli hasiči.
Na místě zasahovalo celkem osm profesionálních i dobrovolných jednotek z širokého okolí, včetně Varnsdorfu, Rumburku, Dolního Podluží, Jiříkova, Krásné Lípy, Horního Podluží a Cvikova. „Hasiči natáhli vodní proudy a zahájili zásah jak vnitřkem, tak venkem,“ popsali hasiči.
Městská policie ráno upozornila obyvatele, že kvůli požáru budovy a pokračujícímu zásahu hasičů je uzavřena křižovatka ulic Poštovní a T. G. Masaryka a křižovatka ulic T. G. Masaryka a Partyzánů. Lidem proto doporučila, aby se úseku vyhnuli a respektovali pokyny zasahujících jednotek.
Provoz se podařilo obnovit před půl jedenáctou dopoledne, kdy se křižovatky otevřely.
Preventivně dorazila záchranná služba, zdravotníci ale nemuseli nikoho ošetřovat.