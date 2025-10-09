Požár zničil střechu bývalého hotelu Atrium ve Varnsdorfu, škoda je pět milionů

Autor: iDNES.cz, ČTK
  10:02aktualizováno  10:29
Zásah osmi hasičských jednotek si v noci na čtvrtek vyžádal požár střechy bývalého hotelu Atrium ve Varnsdorfu na Děčínsku. Oheň, který se rychle rozšířil, způsobil předběžnou škodu ve výši pěti milionů korun. Nikdo se nezranil.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Poplach byl vyhlášen minutu po půl čtvrté ráno a hasiči museli vyhlásit druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Po příjezdu prvních jednotek byla část střechy již v plamenech.

„V době příjezdu první jednotky byla část střechy v plamenech, následně se požár rozšířil na celou konstrukci,“ uvedli hasiči.

Požár zničil střechu bývalého hotelu Atrium ve Varnsdorfu. (9. října 2025)
Požár zničil střechu bývalého hotelu Atrium ve Varnsdorfu. (9. října 2025)
Požár zničil střechu bývalého hotelu Atrium ve Varnsdorfu. (9. října 2025)
Požár zničil střechu bývalého hotelu Atrium ve Varnsdorfu. (9. října 2025)
9 fotografií

Na místě zasahovalo celkem osm profesionálních i dobrovolných jednotek z širokého okolí, včetně Varnsdorfu, Rumburku, Dolního Podluží, Jiříkova, Krásné Lípy, Horního Podluží a Cvikova. „Hasiči natáhli vodní proudy a zahájili zásah jak vnitřkem, tak venkem,“ popsali hasiči.

Městská policie ráno upozornila obyvatele, že kvůli požáru budovy a pokračujícímu zásahu hasičů je uzavřena křižovatka ulic Poštovní a T. G. Masaryka a křižovatka ulic T. G. Masaryka a Partyzánů. Lidem proto doporučila, aby se úseku vyhnuli a respektovali pokyny zasahujících jednotek.

Provoz se podařilo obnovit před půl jedenáctou dopoledne, kdy se křižovatky otevřely.

Preventivně dorazila záchranná služba, zdravotníci ale nemuseli nikoho ošetřovat.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Kovotepecký workshop v Jablonci nad Nisou

Stát se na chvíli skutečným kovotepcem a vyzkoušet si pod vedením uměleckého kováře a lektora Pavla Zíchy základní techniky tohoto řemesla, mohou lidé v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových v Jablonci...

9. října 2025  12:05

Čelní srážka dvou aut u Dvora Králové. Vážně zraněné řidiče vyprošťovali

Při ranním čelním střetu dvou osobních aut mezi Choustníkovým Hradištěm a obcí Zboží na Trutnovsku se dnes vážně zranili dva lidi. V autech cestovalo sedm lidí včetně tří dětí. Silnice II/299 byla v...

9. října 2025  10:22,  aktualizováno  12:05

Praha Motol

Volha Carevna. Docela udržovaný kousek.

vydáno 9. října 2025  12:02

Praha 1

Probíhající rekonstrukce OD Kotva na Náměstí republiky

vydáno 9. října 2025  12:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha - Zlíchov

Na Zlíchově vyrůstá na místě nedávno zbourané budovy nová, podobného tvaru.

vydáno 9. října 2025  12:01

Brumlovka Praha 4

Neobvyklé výhledy na Prahu z jedné z kancelářských budov na Brumlovce.

vydáno 9. října 2025  12:01

Kde se v Praze o víkendu nesvezete tramvají. Přehled víkendových výluk v metropoli

Trasy metra budou o víkendu 11. a 12. října 2025 fungovat s některými omezeními. Kvůli opravám a dalším rekonstrukcím bude však upravený provoz také u tramvají na Praze 5.

9. října 2025  11:58

V prudce brzdícím autobusu se zranili lidé. Kvůli ženě přecházející na červenou

Pražská policie pátrá po ženě, která na začátku září přecházela ulici na červenou a způsobila tak dopravní nehodu. Autobus musel prudce zabrzdit, několik cestujících spadlo a jedna seniorka utrpěla...

9. října 2025  11:52

Vysoké Mýto obnoví rybník Malý chobot, vznikne v něm opět přírodní biotop

Město Vysoké Mýto na Orlickoústecku plánuje odbahnění rybníku Malý chobot. Za desítky let je zanesený bahnem, má rozbitou a nefunkční hráz. Radnice z něj znovu...

9. října 2025  10:13,  aktualizováno  10:13

NSS odmítl tři stížnosti spjaté s volbami do Sněmovny, přišly předčasně

Nejvyšší správní soud (NSS) odmítl tři stížnosti spjaté s volbami do Poslanecké sněmovny, a to kvůli předčasnému podání. Lhůta pro zpochybnění voleb běží od...

9. října 2025  10:10,  aktualizováno  10:10

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Vrchní soud zrušil rozsudek nad lihovým bossem Březinou pro ovlivňování svědků

Olomoucký vrchní soud zrušil čtyři roky starý rozsudek brněnského krajského soudu v kauze Radka Březiny týkající se ovlivňování svědků. Soud tehdy šéfovi lihové mafie zpřísnil třináctiletý trest za...

9. října 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Politická reklama bude mít nová pravidla, cílem je větší transparentnost

V pátek vstoupí v platnost nové nařízení Evropské unie, které upraví pravidla týkající se transparentnosti a cílení politické reklamy. Vztahovat se bude na...

9. října 2025  9:59,  aktualizováno  9:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.