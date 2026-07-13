Požár v bioplynové stanice u Lovosic způsobil škodu za dva miliony

Nedělní večerní požár kabelového vedení v areálu bioplynové stanice v Radovesicích u Lovosic na Litoměřicku způsobil podle odhadu hasičů škodu dva miliony korun. Předběžnou příčinou vzniku požáru je technická závada na elektroinstalaci, uvedli hasiči na facebooku.
Požár kabelového vedení vedoucího pod serverovnou do technologie bioplynové stanice byl hasičům nahlášen v neděli v 19:29. "Po příjezdu hasiči provedli průzkum. Elektrická energie byla již odpojena pracovníkem obsluhy. Po otevření kabelového kanálu byl potvrzen požár ovládacích a silových kabelů. K jeho likvidaci použili hasiči těžkou pěnu," uvedli hasiči na sociální síti.
Hasiči ze tří jednotek požár likvidovali zhruba tři čtvrtě hodiny. Uchránit se jim podařilo majetek za deset milionů korun.