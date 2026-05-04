Požár v Českém Švýcarsku stále není pod kontrolou, přiletí vrtulníky ze Slovenska

Autor: iDNES.cz, ČTK
  7:32aktualizováno  8:41
Požár v Českém Švýcarsku se zatím nerozšiřuje, hasiči v noci udrželi plochu pod 100 hektary, plně ho ale stále nemají pod kontrolou. Do zásahu se dopoledne znovu zapojí vrtulníky, včetně dvou ze Slovenska. Oheň, který hoří od soboty, zasahuje těžko přístupný les mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou.

Generální ředitel hasičů Vladimír Vlček České televizi řekl, že hasiči zasahují zhruba na 95 hektarech, ale hoří asi na třetině plochy. „Máme plán, že bychom chtěli v průběhu dneška vyhlásit lokalizaci, to znamená, že bychom si měli být jistí, že se požár dál nerozšíří,“ řekl.

Záležet bude na počasí, zejména větru. „Uvidíme, jak se nám to podaří,“ dodal. Podle předpovědi meteorologů bude v Ústeckém kraji oblačno, nejvyšší teploty stoupnou na 22 stupňů Celsia a foukat bude vítr rychlostí až devět kilometrů za hodinu.

Požár lesa v národním parku České Švýcarsko u Rynartic. (3. května 2026)
Desítky hasičů se po noční směně vystřídaly v zásahu. Ze vzduchu v intenzivním hašení budou opět pomáhat vrtulníky. Aktuálně jich na letišti v Chřibské je připraveno pět z Česka a dva dorazí kolem oběda ze Slovenska. Posádky vrtulníků provedly za oba dny, co byly na místě, 721 shozů. V neděli jich na místě létalo sedm. Tři armádní a dva policejní stroje doplnily ještě dvě helikoptéry soukromých provozovatelů. Na místě je stejně jako v neděli kolem 400 hasičů.

Nad požárem je bezletová zóna

Zásah v těžko přístupném terénu o víkendu komplikovalo teplo, sucho a vítr. Uzavřené jsou silnice v okolí požáru. Policisté žádají veřejnost, aby dbala pokynů zasahujících složek a nevstupovala do prostoru zásahu. Nad požárem platí bezletová zóna. Uzavřené jsou i některé turistické stezky.

Požářiště si hasiči rozdělili na sedm menších úseků, jeden je blízko domova se zvláštním režimem, nadále platí, že jeho klientům nehrozí nebezpečí. Do jedné hodiny v noci foukal na místě silný vítr, všechno se ale podařilo podchytit a od nedělního večera se situace nezhoršila, naopak se povedlo stáhnout plochu požáru zhruba na 95 hektarů. Hasiči mají na místě výdejnu stravy i základního zdravotnického materiálu.

Požár v Českém Švýcarsku úspěšně hasí sedm vrtulníků. Lidé hasičům nosí jídlo

„V tuto chvíli podle dostupných informací situace nenasvědčuje tomu, že by bylo nutné svolávat krizový štáb,“ uvedl dnes ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) na facebooku. Pracovníci správy národního parku zároveň pomáhají hasičům s orientací v náročném terénu, se zásobováním i s průběžným monitoringem území. „To je v této chvíli naprosto klíčové,“ uvedl. Apeloval na návštěvníky, aby se pohybovali pouze po značených a aktuálně otevřených trasách. Na místo má naplánovanou cestu v úterý.

„Mojí rolí je nyní především pomáhat s koordinací, komunikací a zajištěním potřebné podpory, včetně financí na zásah vrtulníků. V úterý už bychom měli mít jasnější představu o rozsahu škod i o tom, jak může ministerstvo životního prostředí národnímu parku konkrétně pomoci,“ uvedl.

Premiér Andrej Babiš (ANO), který je nyní na summitu v Jerevanu, na síti X hasičům poděkoval za každodenní nasazení.

V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo na 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Dvakrát zazněla česká hymna! Další zlato pro české cheerleaders!

4. května 2026  9:19

Hasiči dále likvidují požár v lesním porostu u Rusavy, je ale pod kontrolou

ilustrační snímek

Hasiči stále likvidují požár v lesním porostu u obce Rusava na Kroměřížsku, který začal v neděli odpoledne. V noci na dnešek požár lokalizovali, stále tam však...

4. května 2026  7:34,  aktualizováno  7:34

Vlak u Pardubic srazil ženu. V nemocnici bojuje o život, koridor stál

ilustrační snímek

V pondělí ráno zastavil střet vlaku s člověkem provoz na koridoru mezi Pardubicemi a Kostěnicemi. Část vlaků byla odkloněna na Hradec Králové. O události informoval mluvčí Správy železnic pro...

4. května 2026  8:02,  aktualizováno  9:02

Jihočeští hasiči likvidují požár lesa u Dražíče na Českobudějovicku

ilustrační snímek

Jihočeští hasiči dnes zasahují u požáru lesa nedaleko Dražíče a Chrášťan na Českobudějovicku. Zasažen je porost na ploše zhruba 200krát 200 metrů. Kolem 5:30...

4. května 2026  7:29,  aktualizováno  7:29

CR SKLO zve na Den otevřených dveří zimních zahrad v Praze. Inspirace pro celoroční bydlení pod sklem

4. května 2026

Nemocnice zprovoznila další krytou úschovnu kol a vyhlásila cyklovýzvu

Nová úschovna kol je částečně zastřešena samotnou budovou. Nachází se u...

Nemocnice v Novém Městě na Moravě myslí na cyklisty. Nechala vybudovat další zastřešenou úschovna kol, jež pojme dvacet bicyklů. Přibyla poblíž oddělení ARO a v areálu nemocnice je již druhou....

4. května 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Policisté dopadli vězně, který uprchl z věznice v Jiřicích. Tasili na něj zbraně

Policisté v Olomouci zadrželi hledaného jednadvacetiletého vězně, který utekl z...

Policisté vpodvečer v Olomouci zadrželi hledaného jednadvacetiletého vězně, který v pátek utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Dříve upozornili na to, že vězeň Samuel Šťuk může být nebezpečný a...

4. května 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Analýza akcie GEVORKYAN: cílová cena 12,80 EUR, růst přes 68 %

4. května 2026

Vysočina jinak. Devět skal, Buchtův kopec s bonusem a relax ve wellness

Wellness penzion Marta najdete osm kilometrů od Nového Města na Moravě, v srdci...

Jestli má Vysočina nějaký rytmus, pak ten nahoře. Ne výkonem, ale momentem, kdy se zastavíte, rozhlédnete a nadechnete. V oblasti Koruna Vysočiny tohle nadechnutí funguje skoro na každém kroku –...

4. května 2026  7:57

Z prázdné kopřivnické školy bude knihovna i byty. Přestavba začne letos

Bývalou kopřivnickou Základní školu Náměstí čeká přestavba na knihovnu a...

Už za dva roky by měla být hotová přestavba historické budovy Základní školy Náměstí v Kopřivnici na knihovnu a kreativní centrum. V novodobé přístavbě školy pak vzniknou nové byty. Pro město se...

4. května 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

V centru České Kamenice lze 15 minut parkovat zdarma

Česká Kamenice na Děčínsku (říjen 2025)

Česká Kamenice na Děčínsku přichystala pro řidiče novinku – v centru města je nově možné prvních 15 minut parkovat zdarma.

4. května 2026  6:59

