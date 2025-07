Pozemek v centru Varnsdorfu, o který měl zájem investor, město neprodá. Zastupitelstvo o tom rozhodlo na svém posledním zasedání na sklonku června.

Pozemek se nachází poblíž náměstí a jde o jednu z mála volných ploch v centru. „Záměr developera vybudovat zde komplex maloobchodních prodejen a dva bytové domy vzbudil mezi obyvateli i zastupiteli rozporuplné reakce. V diskusi vystoupili místní skauti, zástupci Komunitní zahrady Živa i majitelé přilehlých nemovitostí,“ uvedl mluvčí města Tomáš Secký. Zastupitelé nakonec prodej pozemku jednohlasně zamítli.

Jak s pozemkem dále naložit, bude nyní radnice řešit. Plánuje otevřít diskusi o dalším využití lokality, do níž by se zapojila i veřejnost a odborníci. „Jsme otevřeni dalším jednáním s investorem. Vytipovali jsme jiné pozemky, které by z našeho pohledu byly pro takovou stavbu vhodnější,“ doplnil pak starosta Jan Šimek (Náš Varnsdorf).