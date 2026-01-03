Pozor na falešné bankovky v hodnotě 100 eur. Jsou obtížně rozeznatelné

Lenka Dvořáková
  13:42aktualizováno  13:42
Policie v Ústeckém kraji varuje veřejnost před výskytem falešných bankovek v hodnotě 100 eur. V posledních dnech se jich podle policistů objevilo v oběhu hned několik, především na Ústecku. Padělky jsou přitom na první pohled velmi obtížně rozeznatelné a mohou snadno projít při běžném placení.

Falešné bankovky v hodnotě 100 eur. (3. ledna 2026) | foto: Policie ČR

„Na bankovkách je sice vytištěno označení kopie, ale velmi nenápadným způsobem. Při rychlém přijetí hotovosti si ho lidé často nevšimnou,“ upozornila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Podle ní se lidé při přebírání peněz často spoléhají na první dojem a pocit na omak, což může být právě v těchto případech zrádné.

Riziko se týká nejen běžných občanů, ale zejména podnikatelů a provozovatelů služeb, kteří s hotovostí pracují denně. Policie proto apeluje na zvýšenou obezřetnost, především u bankovek vyšších nominálních hodnot.

„Doporučujeme věnovat pozornost ochranným prvkům bankovek. Pokud má kdokoli pochybnosti o jejich pravosti, měl by bankovku nepřijímat a obrátit se na Policii ČR,“ dodala Hyšplerová.

Padělky se mohou objevit například při platbách mezi neznámými osobami, v provozovnách s rychlým odbavením zákazníků nebo při směně hotovosti. Policisté proto připomínají základní pravidlo: bankovky je vždy lepší alespoň letmo zkontrolovat – zaměřit se na vodoznak, ochranný proužek, hologram či neobvyklé značení. Včasná pozornost může předejít nejen finanční ztrátě, ale i dalším komplikacím.

Policie na Ústecku varuje před falešnými bankovkami v hodnotě 100 eur

Na několik minut byl na oslavu Nového roku rozsvícen plynový světlonoš od Ladislava Šalouna Věda a práce u bývalé plynárny Michle. Martin Kubík Žateckých 14,Praha 4.

vydáno 3. ledna 2026  11:51

