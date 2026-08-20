„KISS slouží k rychlému hromadnému informování zaměstnanců a dalších osob v budově při mimořádné události, například při výskytu agresivní osoby, požáru, evakuaci nebo jiné krizové či provozní situaci,“ sdělila krajská mluvčí Magdalena Fraňková s tím, že systém dokáže poslat upozornění na mimořádnou situaci e-mailem, SMS zprávou, prostřednictvím vyskakovacího okna na počítači nebo i hlasovým hovorem.
„Součástí jsou předpřipravené scénáře pro konkrétní situace, vlastní kontakty i určený administrátor. Aktivace může proběhnout z mobilního telefonu, počítače nebo nouzového tlačítka,“ popsala Fraňková. Zároveň lze také v reálném čase sledovat, kdo zprávu přijal, kdo na ni reagoval a kdo zůstává bez odezvy.
Zavádění systému probíhalo od ledna. „Bezpečnost žáků, studentů i zaměstnanců škol je pro nás jednoznačnou prioritou. Systém KISS dává školám možnost reagovat rychle, koordinovaně a informovat všechny potřebné osoby v co nejkratším čase,“ poznamenal hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO).
Investice do projektu činila 8,58 milionu korun, přičemž součástí bylo také zavedení systému na krajský úřad.