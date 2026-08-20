Pozor útočník, upozorní školy nový systém

Autor: bc
  6:59
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Zpráva z vašeho okresu | foto: MAFRA

Ústecký kraj dokončil na všech 50 středních školách a jedné speciální základní škole, které zřizuje, zavádění krizového informačního a svolávacího systému (KISS). Novinka pomůže například při vniku útočníka do školní budovy.

„KISS slouží k rychlému hromadnému informování zaměstnanců a dalších osob v budově při mimořádné události, například při výskytu agresivní osoby, požáru, evakuaci nebo jiné krizové či provozní situaci,“ sdělila krajská mluvčí Magdalena Fraňková s tím, že systém dokáže poslat upozornění na mimořádnou situaci e-mailem, SMS zprávou, prostřednictvím vyskakovacího okna na počítači nebo i hlasovým hovorem.

„Součástí jsou předpřipravené scénáře pro konkrétní situace, vlastní kontakty i určený administrátor. Aktivace může proběhnout z mobilního telefonu, počítače nebo nouzového tlačítka,“ popsala Fraňková. Zároveň lze také v reálném čase sledovat, kdo zprávu přijal, kdo na ni reagoval a kdo zůstává bez odezvy.

Zavádění systému probíhalo od ledna. „Bezpečnost žáků, studentů i zaměstnanců škol je pro nás jednoznačnou prioritou. Systém KISS dává školám možnost reagovat rychle, koordinovaně a informovat všechny potřebné osoby v co nejkratším čase,“ poznamenal hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO).

Investice do projektu činila 8,58 milionu korun, přičemž součástí bylo také zavedení systému na krajský úřad.

Střední školy
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