Před policisty vyskočil za jízdy z automobilu

Když v noci chtěli policisté zkontrolovat vozidlo Škoda Fabia jedoucí po Masarykově ulici v Teplicích směrem na Srbice, netušili, v jaké dobrodružství se záměr vyvine.
Řidič vozidla totiž neuposlechl světelného nápisu POLICIE STOP ani zvukového signálu a začal ujíždět vysokou rychlostí směrem na Modlany, dále na Roudníky, Chabařovice, Přestanov až do Krupky. Zde zajel do sídliště, kde zpomalil a ještě za jízdy z místa řidiče vyskočil a dal se na útěk.
To už však za ním běžel policista, který ho vyzýval k zastavení. Muž však běžel dále, kdy osudným se mu stal mokrý trávník, na kterém uklouzl a upadl. Nakonec skončil v poutech a byl převezen do policejní cely.
„Důvodem jeho ujíždění bylo, že od letošního května má uložen zákaz řízení motorových vozidel na 30 měsíců. Za porušení čerstvě uloženého zákazu řízení může u soudu očekávat další trest za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ uvedla teplická policejní mluvčí Ilona Gazdošová.