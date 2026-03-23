Před ústeckým soudem se hájí provozovatel solární elektrárny na Teplicku

Krajský soud v Ústí nad Labem dnes pokračoval výslechem svědků v hlavním líčení s firmou Talwin a její jednatelkou Monikou Hájkovou. Firma provozuje solární elektrárnu v Moldavě na Teplicku. Spustila ji neoprávněně, za což pravomocně soud potrestal několik lidí. Po změně judikatury lze za totéž postihnout i samotnou společnost, proto je případ znovu u soudu. Stát podle žalobce připravila firma o několik stovek milionů korun. Ženě hrozí až deset let vězení a společnosti v krajním případě zrušení.
Na programu dnešního hlavního líčení byl mimo jiné výslech odsouzeného revizního technika či Vladimíra Čermáka. Jeho poslal soud v Brně v roce 2019 za podvod při získání licence na sedm let do vězení a stejný trest dostal další člen představenstva firmy Talwin Ahmad Raad. Revizní technik dostal pětiletý trest a úřednice Městského úřadu v Duchcově podmínku. Vrchní soud v Olomouci to pak v srpnu 2021 potvrdil. Raad ještě před pravomocným rozhodnutím zemřel.
Státní politika dotování obnovitelných zdrojů energie se na přelomu let 2010 a 2011 zásadně měnila, radikálně se snížila podpora výkupu elektřiny. Firmy proto měly motivaci zahájit výrobu v roce 2010. Některé tak učinily, aniž by skutečně byly hotové. Na základě podvodného jednání si následně nárokovaly v podstatě dvojnásobné výkupní ceny.
Stíhání samotné firmy Talwin začalo dodatečně až po odsouzení fyzických osob. Před soudem je zároveň jediná současná jednatelka společnosti Hájková. "Firma nevykonávala v zásadě nic jiného, než že se podvodně obohacovala. Domnívám se, že by bylo na místě navrhnout zrušení této právnické osoby," řekl dnes ČTK státní zástupce Vojtěch Kallai. "Ruku v ruce s tím běží i správní řízení o odstranění té stavby, protože tam byly nějaké pochybnosti o stavebním povolení, kolaudačním řízení a tak dál," dodal.
K trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody se připojil stát. Vyčíslit škodu, která vznikla, není podle státního zástupce jednoduché. "Řádově se bavíme o stamilionech korun," uvedl. V hlavním líčení soud vyslechl několik svědků, další má ještě na programu, číst se budou listinné důkazy. "Klíčové je to, že v době udělení licence elektrárna nebyla v takovém stavu, v jakém měla být," zdůraznil Kallai. Hlavní líčení nařídil soud ještě na úterý a středu a na tři dny na konci dubna.