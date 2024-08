Je mi sedmnáct, bydlím v garáži. Dívka přežívá v děsivém koutě ghetta v Ústí

Vstup do garáže zakrývá špinavá záclona a sprchový závěs. Kolem se válí odpadky, vnitřek je ohořelý. Na pohovce sedí mladičká dívka, u ní stojí starší muž. Je jí teprve sedmnáct. Dítě žijící v otřesných podmínkách. Proč? Nyní to budou zjišťovat úředníci, kteří sem, do ghetta Předlice v Ústí nad Labem, vyrážejí na kontroly s cílem zlepšovat zdejší situaci.