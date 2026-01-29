Přednáška v Mostě přiblíží slavný přesun místního kostela

Povede ji historik Dominik Marek, autor knihy Padesát let od zázraku na kolejích: Vzpomínky pamětníků na přesun děkanského kostela v Mostě, jež vyšla v závěru loňského roku.
Ve své přednášce se znovu vrátí k mimořádné technické operaci přesunu kostela v roce 1975 a nabídne posluchačům řadu informací, které se do publikace nevešly.
Vychází přitom z rozhovorů s pamětníky, archivních dokumentů i dobových fotografií, jež společně vytvářejí plastický obraz doby, kdy se město Most dramaticky proměňovalo.