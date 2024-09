Jinde obavy, tady zábava. Na Nechranicích ve větru řádili windsurfaři

Situace v Ústeckém kraji Ústecký kraj se s nepříznivým počasím potýká v menší míře než jiné kouty České republiky, přesto i tady dokázalo nadělat velké problémy. Spíše než déšť tu situaci zatím komplikuje silný vítr, který má napříč regionem na svědomí popadané stromy a poruchy dodávek elektřiny. Kvůli větru pořadatelé po dni konání zrušili veletrh Zahrada Čech v Litoměřicích. Vichr poničil stánky i zboží. V Mostě z důvodu bezpečnosti zrušili tradiční slavnost u kostela, kterou každý rok navštíví tisíce lidí. Po celý víkend zůstane zavřený zoopark v Chomutově, kde se vítr také vyřádil. Do odvolání je zavřená například i zoologická zahrada v Děčíně. Veletrh Zahrada Čech v Litoměřicích byl zrušen kvůli silnému větru a nepříznivé předpovědi počasí. Pěstitelé a prodejci na místě našli roztrhané stánky, zničené zboží.(14. září 2024) V Litvínově v sobotu ráno uzavřeli Zámecký park v centru. Kvůli silnému větru tam popadalo několik stromů, všude leží ulámané větve. Až se počasí zlepší, město je nechá odklidit. Odpoledne město rozhodlo o uzavření hřbitova. Radnice zároveň v informační SMS občany vyzvala, aby nevstupovali do dalších parků a lesů. Zavřený je i zámecký park v Ploskovicích. Litvínov kvůli popadaným stromům a větvím uzavřel Zámecký park. (14. září 2024) Litvínov kvůli popadaným stromům a větvím uzavřel Zámecký park. (14. září 2024) V centru Ústí nad Labem začali v sobotu odpoledne stavět protipovodňovou stěnu. Tamní Městské služby pak začnou v neděli ráno stavět stěnu také na střekovském nábřeží. Stěnu v sobotu postavili i v Křešicích na Litoměřicku, v Děčíně ji mají už od pátku. V sobotu v poledne se uzavřela cesta z Děčína do Dolního Žlebu, jediná přístupová komunikace do této části města. V centru Ústí nad Labem staví protipovodňovou stěnu. (14. září 2024) Podle aktuální předpovědi by řeka Labe měla dosáhnout svého maxima, přibližně 730 centimetrů, v úterý. Klidná je zatím situace v Povodí Ohře. První povodňový stupeň platí na Mandavě ve Varnsdorfu a ve Stráži pod Ralskem na Ploučnici.