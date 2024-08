Nechali nás napospas tady těm lidem, slyšel v Mojžíři od starousedlíků Fiala

„Tady se už nedá bydlet. Jak nám pomůžete?“ dotazovali se včera starousedlíci v problémové ústecké čtvrti Mojžíř premiéra Petra Fialy. Ten do vyloučené lokality, kde žijí převážně Romové, zavítal v rámci své tři týdny trvající tour po České republice.

„Chci se s lidmi bavit o tom, co pro ně vláda může udělat, kde je potřeba postavit nový obchvat, jestli se jim dostává zdravotní péče nebo jak kvalitní školu navštěvují jejich děti,“ vysvětlil premiér. „Je to cenná zpětná vazba, kterou ničím nenahradíte,“ poznamenal.

Na setkání v Mojžíři dorazilo jak několik starousedlíků z okolních rodinných domů, tak i ti, kteří bydlí přímo v bytech na sídlišti. Místní Romové skupinu v čele s premiérem sledovali spíše zpovzdálí.

“Pořídili jsme si tady před lety dům, vychovali tři děti. Ale nemůžou za námi ani přijet, protože je tady malé romské děti napadají, hážou nám na zahradu kameny, zabíjejí nám zvířata. O hluku ani nemluvím,“ uvedla jedna z místních.

V domě v těsné blízkosti sídliště bydlí čtyřicet let. „Nadávky a výhrůžky jsou na denním pořádku. A nikdo naši situaci neřeší. Nechali nás napospas tady těm lidem,“ popisovala a ukazovala na prostranství mezi domy, kam se hlavně Romové z okolních paneláků přišli podívat na premiéra. „Když jsem žádala primátora Ústí o pomoc, řekl mi, že si mám dojít na kurs sebeobrany,“ doplnila dále k soužití v Mojžíři.

Premiér obyvatele, kteří si na soužití s nepřizpůsobivými stěžovali, ujistil, že vláda připravuje legislativní opatření, která by měla situaci výrazně zlepšit. „Klíčovou věcí je úprava sociálních dávek. Místo čtyř bude jenom jedna, mnohem adresnější a lépe kontrolovatelná,“ sdělil premiér s tím, že dávka bude motivační. „Aby se ten, kdo může pracovat, snažil pracovat. Aby si lidé uvědomili, že pokud chtějí od státu něco dostat, musí plnit své povinnosti. Třeba posílat děti do školy. To je důležité kvůli šanci těch dětí, vůbec se z té situace dostat,“ dodal Fiala.

Další krok je podle premiéra zabránit obchodování s chudobou, tedy zasáhnout do způsobu, jakým se podporuje bydlení, tak, aby se na něm nedalo vydělávat.

Od místních, kteří mají v okolí problematického sídliště rodinné domy, padl i dotaz, jestli je možnost, aby stát od nich domy vykoupil. „Budeme nuceni vás požádat, abyste vykoupili tyhle baráky. Nemůžeme se odstěhovat, protože naše domy jsou neprodejné,“ shodovali se, což však Fiala nechal bez odpovědi. „Jakmile proti nim něco řekneme, hned jsme rasisté. Ale my jsme ti, kteří jsme tady utiskovaní,“ popisovali několikaleté soužití.

Při návštěvě Ústí nad Labem premiér podpořil i kandidáty ODS v nadcházejících krajských a senátních volbách. Lídrem krajské kandidátky je současný náměstek hejtmana Jiří Kulhánek, který současně na Chomutovsku kandiduje i do senátu. Nového senátora budou voliči vybírat kromě okresu Chomutov i na Litoměřicku a Teplicku. V okrese Litoměřice senátorské křeslo obhajuje Ladislav Chlupáč, na Teplicku pak Hynek Hanza.