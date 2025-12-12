Přestavba křižovatky u Dobroměřic začne v příštím roce

Přestavba křižovatky u Dobroměřic na Lounsku na silnici I/28 na kruhový objezd začne v první polovině příštího roku.
Investorem je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), práce by měly přijít na 25 milionů korun bez DPH.
Původně ŘSD plánovalo, že by stavba mohla začít už letos.
Zhotovitele se ale podařilo vysoutěžit později a kvůli zimnímu období je začátek prací přesunut na období, kdy budou lepší klimatické podmínky.
Stavební práce budou probíhat za částečného provozu, místo bude průjezdné s omezením.