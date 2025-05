Přesun chomutovského nádraží je opět o něco blíž

Cílem soutěže je vybrat nejvhodnější architektonickou koncepci a zároveň tým projektantů, který následně návrh dopracuje do podoby projektové dokumentace. Zájemci mohou své nápady podávat do 30. července. Výsledky by měly být známé na podzim.

„Nový terminál vznikne v blízkosti Lipské ulice, která bude společně s parkem kolem řeky Chomutovky přemostěna novým viaduktem. Hlavním cílem je přiblížení autobusové i vlakové stanice do blízkosti centra města a zkrácení přestupních vazeb mezi jednotlivými druhy dopravy. Potřebné zázemí poskytne cestujícím nová nádražní budova,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Celá stavba je podle něj součástí širšího projektu přeložky železniční trati mezi stanicí Chomutov a zastávkou Chomutov město, který by měl být uskutečněn v nejbližších letech.

Magistrát se Správou železnic uzavřel smlouvu o spoluzadávání zakázek tak, aby na sebe obě části vhodně navazovaly. „Předpokladem je, že Správa železnic zajistí investici související s přeložkou trati a vlakovou částí terminálu, město Chomutov ji pak doplní o nová autobusová stání a potřebné komunikace. Přesný rozsah a výše investice bude upřesněna na základě výsledků soutěže. Soutěž by v ideové rovině zároveň měla prověřit možnosti řešení území kolem Nádražní ulice, aby město mohlo udělat kroky k jeho dalšímu rozvoji,“ dodává primátor Chomutova Milan Petrilák (ANO).

Co bude se stávajícím nádražím, není jasné

Záměr přesunu nádraží oznámili železničáři radnici už v roce 2019. Nynější předpoklad výstavby je mezi roky 2029 až 2031. Správa železnic však potřebuje získat pozemky, které bude muset vykoupit od jejich vlastníků, řada pozemků je v soukromých rukách.

Co bude se stávající budovou vlakového nádrží z 19. století, není v tuto chvíli jasné.