„Program návštěvy pana prezidenta začne dnes v 10 hodin debatou se studenty Střední lesnické školy a Střední odborné školy ve Šluknově,“ uvedla mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.
Následně se prezidentský pár projde ve Šluknově sídlištěm, které je sociálně vyloučenou lokalitou. Odtud Pavel zamíří na oběd s hejtmanem Richardem Brabcem (ANO) a krajskými radními.
„Dalšími částmi úterního programu jsou procházka Českým Švýcarskem, setkání s vedením města Děčín a na závěr pak debata s občany v Děčínském kulturním domě Střelnice. Ta má začít v 17:30,“ konkretizovala Fraňková.
Ve středu prezidenta čeká debata s primátorem a zastupiteli Ústí nad Labem a následně setkání se zástupci inovativních firem v Inovačním centru Ústeckého kraje. Poté hlava státu odjede z krajské metropole do Kadaně na schůzku se starostou.
„Následovat bude ukázka techniky u 4. brigády rychlého nasazení v Žatci,“ poznamenala Fraňková.
Pak prezident navštíví ještě dětskou psychiatrickou nemocnici v Lounech. Zařízení bylo v minulosti propíráno v médiích kvůli špatnému vybavení. Na nové se dokonce začala skládat veřejnost v rámci sbírky.
Petr Pavel, jenž je v Ústeckém kraji doma, když má trvalý pobyt v Černoučku na Litoměřicku, do regionu na oficiální návštěvu zavítal i loni. Tehdy se jeho pobyt nesl ve znamení zajímavých prohlášení.
Například na besedě s občany v ústeckém kulturním domě vysvětloval svou neochotu vyznamenat bratry Mašíny. Členům odbojové skupiny z padesátých let dvacátého století jejich odpůrci vytýkají, že při protikomunistickém boji a útěku na Západ zabili i neozbrojené. „Pohled na tu jednu malou výseč jejich příběhu mi brání, abych ji plně ignoroval a udělil jim státní vyznamenání,“ uvedl Pavel.
|
Pavel navštívil největší ghetto. To je kára, obdivovaly děti prezidentské auto
Po návštěvě největší sociálně vyloučené lokality v Česku, což je litvínovské sídliště Janov, pak prezident mimo jiné uvedl, že v rámci řešení ghett je možná na čase začít jednat o vyvlastňování bytů. Servítky si nebral ohledně takzvaného obchodu s chudobou.
„Všichni dlouho hovoříme o problému obchodu s chudobou, který se tu koncentruje a kterému stát svými opatřeními napomáhá. A to tím, že cenové mapy, které jsou stanovené bez ohledu na ceny obvyklé v místě a čase, vytvářejí prostor, který využívají majitelé včetně velkých firem, které skoupily levně byty a dnes čerpají státní dotace. Jsou to miliardy, které protékají do černých děr a neřeší problém sociálně vyloučených lokalit,“ konstatoval loni prezident.
|
20. června 2024