Při nehodě dvou aut na D8 na Litoměřicku zemřel řidič dodávky

Při nehodě dvou aut na dálnici D8 na Litoměřicku dnes zemřel řidič dodávky. Nehoda se stala krátce před 10:00 mezi exity Doksany a Roudnice. Dálnice byla ve směru z Ústí nad Labem na Prahu uzavřena v místě nehody na 35. kilometru. Před 15:00 byl provoz obnoven, řekl ČTK policejní mluvčí Pavel Truxa.
Nehoda se stala v místě dopravního omezení, kde byla průjezdnost omezena v levém jízdním pruhu. Stálo tam nákladní auto Správy a údržby silnic a dopravní šipka. "Dodávka se zřejmě podle prvotních informací nestihla zařadit do toho jízdního pruhu a došlo ke střetu," řekla dopoledne policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Přesné okolnosti nehody policie vyšetřuje.