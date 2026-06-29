Při volání na děčínský magistrát mohou lidé využít hlasovou asistentku

„Pokud zavoláte na magistrát během úředních hodin, můžete si vybrat ze dvou možností – buď vyčkáte na spojení s recepcí, nebo na svém telefonu stisknete jedničku a necháte se přepojit na virtuální asistentku. Mimo úřední hodiny je hovor automaticky směrován na voicebota, takže potřebné informace můžete získat kdykoli,“ uvedl mluvčí děčínské radnice Luděk Stínil.
Virtuální asistentka dokáže odpovídat na řadu dotazů – od informací o úřadu a jeho agendách přes aktuální dění ve městě až po kulturní či společenské akce.
„Pokud narazí na specifický požadavek, který vyžaduje zásah konkrétního pracovníka, nabídne přesměrování hovoru během úředních hodin přímo na příslušného člověka,“ dodal Stínil.
Na webových stránkách Děčína už také nějakou dobu funguje chatbot, který každý měsíc zodpoví na více než 800 dotazů.