Příběh Gerty Schnirch představili tvůrci v Ústí nad Labem v kontextu dějin

V Ústí nad Labem dnes tvůrci představili film Gerta Schnirch, který vznikl podle románu spisovatelky Kateřiny Tučkové. Emotivní příběh zasadili do kontextu dějin německy mluvících obyvatel českých zemí, kterým je věnovaná stálá expozice v ústeckém muzeu. Přestože je hlavní děj románu zasazen do Brna, diváci ve filmu poznají mnoho míst z Ústeckého kraje, například zámek Velké Březno, lokace v Děčíně a jeho okolí nebo Teplice.
Scénář filmu Gerta Schnirch podle předlohy Tučkové napsali Alice Nellis, Ondřej Gabriel a Tomáš Mašín, který snímek režíroval. Do role hlavní hrdinky obsadil dvě herečky. Gertu v mladším věku ztvárnila herečka ústeckého Činoherního studia Barbora Váchová. Gertu z 80. a 90. let minulého století hraje Milena Steinmasslová.
V Císařském sále ústeckého muzea dnes mohli diskutovat lidé s autorkou knižní předlohy, režisérem, oběma představitelkami hlavních rolí, producentkami filmu či historikem Martinem Krskem. "Plula jsem s proudem událostí. Na to se nedá připravit," uvedla Váchová na dotaz, jak se jí Gerta hrála. "Bylo to vyčerpávající, ale když víte, že ta práce má smysl, dá se to vydržet," dodala. Steinmasslovou téma velmi zasáhlo. "Mě historie zajímá a já jsem se vždycky snažila dobrat toho, kde vznikne nenávist, nepochopení," řekla Steinmasslová k svojí přípravě na film.
Od vydání románu k filmovému zpracování uplynulo 16 let. Deset let podle producentek trval vývoj projektu. Přestože je děj románu zasazen do Brna, v moravské metropoli se podle producentek vůbec netočilo. Místa vhodná k natáčení tvůrci objevili mimo jiné na severu Čech. "V Ústeckém kraji jsme našli řadu autentických lokací odpovídajících historickým scenériím, které už dnes v Brně neexistují. Zároveň bychom chtěli poděkovat místním obyvatelům za jejich vstřícnost a ochotu, s níž nám během natáčení pomáhali," uvedla producentka Kateřina Černá. Filmaři v regionu strávili osm natáčecích dní, do natáčení se zapojili i místní komparzisté a regionální dodavatelé služeb.
Téma románu i filmu otevírá česko-německé vztahy, které jsou historicky spjaty také s Ústeckým krajem. Filmová kancelář se proto spojila s vědeckou a vzdělávací institucí Collegium Bohemicum a Oblastním muzeem v Ústí nad Labem a připravila dnes originální doprovodný program, ve kterém ožily vybrané osobnosti připomínají společné kulturní dědictví. Návštěvníci se mohli setkat například s konstruktérem automobilů Ferdinandem Porschem, výtvarníkem Heinzem Edelmannem, jenž se proslavil spoluprací s britskou kapelou Beatles, světově uznávaným spisovatelem Franzem Kafkou nebo hollywoodskou hvězdou meziválečné éry Marlene Dietrichovou, jejíž představitelka zpívala v němčině.
Projekce filmu se dnes mimořádně dostala na program Veřejného sálu Hraničář v Ústí nad Labem a Kina Sněžník v Děčíně. Film je jinak dostupný především na streamovacích platformách a od podzimu bude také v České televizi.