Přijďte k nám, dáme vám peníze, láká Žatec lékaře k otevření ordinace

V rozpočtu města na to vyčlenila 1,5 milionu korun. Chce tím řešit dlouhodobý problém s chybějícími lékaři, a to zejména pediatry.
„Podpora se týká primární péče, to znamená všeobecných lékařů pro dospělé, všeobecných lékařů pro děti a dorost a stomatologů. Podmínky programu zůstávají stejné, jako v minulých dvou letech,“ uvedl mluvčí žatecké radnice Tomáš Kassal.
Nově příchozí lékař tak může získat roční benefit ve výši 500 tisíc korun. „Z této částky tvoří 200 tisíc bonus určený na úhradu výdajů souvisejících s předmětem dotace. Existující ordinace, která rozšíří své služby, může získat ročně 200 tisíc na jednoho lékaře,“ dodal Kassal.
Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace bude od letošního 6. dubna do 31. prosince 2027.
Loni se městu díky dotačnímu programu podařilo získat jednoho stomatologa.