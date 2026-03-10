ANO v „přežívajícím“ Ústí přepřahá. Chci obrousit hrany, říká nová jednička

Se současným primátorem Petrem Nedvědickým hnutí prý dál počítá, měl by být součástí týmu Hrubého a on sám pro iDNES.cz sdělil, že se chystá kandidovat do zastupitelstva.
„Teď jsme se rozhodli, že těm zásadním změnám, které nastavuje nový územní plán, plánovaná výstavba vysokorychlostní tratě nebo třeba projekt Divoká Milada, dáme i novou energii v podobě Tomáše Hrubého,“ uvedl Tomáš Vlach, předseda oblastní organizace ANO v Ústí nad Labem.
O konečné nominaci do čela kandidátky pro komunální volby bude ještě rozhodovat krajský a poté celostátní sněm hnutí.
Nedvědický je ve funkci osm let. Podle Vlacha ANO ocenilo, že město dokázal finančně stabilizovat. V posledních letech hospodaří s vyrovnaným, či přebytkovým rozpočtem.
Nedvědický, který nyní vládne s SPD a přeběhlíky, je ale roky pod palbou opozice. Ta dlouhodobě kritizuje nedostatek investic ve městě, pomalý rozvoj a má za to, že Ústí „jen přežívá“ a stagnuje.
|
Tajemník potrestaný soudem dostal téměř milionovou odměnu, primátor ji hájí
Vedení města kritizuje i část veřejnosti, která si stěžuje na rozbité silnice, chodníky, nepořádek v centru či nedostatek parkovacích míst na sídlištích. Nedvědický také čelil kritice za vysokou odměnu odsouzenému tajemníkovi magistrátu Miloši Studenovskému nebo za jednání kolem takzvané díry, poslední proluky na Mírovém náměstí. Město ji prodalo, pak draze vykoupilo, roky shánělo investora, aby ten nakonec od smlouvy odstoupil.
Výsměch sklidilo vedení města v červnu roku 2025 za zveřejněný průzkum mezi Ústečany, podle kterého 71 procent z nich uvažovalo nebo uvažuje o odstěhování z krajského města.
„O nominaci na primátora jsme vedli interní debaty v posledních několika týdnech,“ sdělil Vlach.
Hrubý je respektovaným dlouholetým manažerem ústeckého sportovního klubu Sluneta, který v roce 2024 dovedl k historickému úspěchu – druhému místu v nejvyšší soutěži. V basketbalových kruzích se mu přezdívá Slamák. Je také organizátorem navštěvovaných akcí jako Nebe plné letadel nebo Den s IZS. Podle něj není žádný úspěch náhodný, ale je výsledkem týmové práce. A právě to chce přenést i do vedení města Ústí nad Labem.
„Nabídku na pozici lídra kandidátky jsem přijal s obrovskou pokorou. Díky své dosavadní práci jsem měl možnost poznat celou politickou garnituru města. Vidím, jak se plýtvá energií na vzájemné útoky. Jako člověk zvenčí, který zná aktéry napříč politickým spektrem, chci být tím, kdo ‚obrousí hrany‘ a přiměje politiky spolupracovat ve prospěch našich občanů,“ sdělil Hrubý.
Nedvědický: Jsem připraven pomoci
„Zvolili jsme Tomáše Hrubého do čela kandidátky s vědomím, že je hlavně týmový hráč, a my věříme, že tu potřebnou politickou shodu díky svým zkušenostem dokáže vyjednat,“ uvedl Vlach.
„Naším cílem pro Ústí nad Labem je najít širokou podporu napříč politickým spektrem k dotažení silných rozvojových záměrů. Také současné vedení Ústeckého kraje pod vedením Richarda Brabce připravuje řadu projektů, které výrazně posunou nejenom náš kraj, ale i město. A my mu jako město budeme stabilním a srozumitelným partnerem,“ naznačil Vlach jeden z tlaků, který vedl ke změně uvažování členů ANO.
Nedvědický se má stát – podle hnutí coby stratég – členem týmu Tomáše Hrubého.
„Kandidovat na podzim budu, ale ne jako lídr kandidátky, jsem připraven podle svých schopností pomoci v pozici, která mi po volbách připadne. K tomu je samozřejmě třeba uspět ve volbách, takže hlavní slovo budou mít voliči,“ sdělil Petr Nedvědický.
„Chci změnit image Ústí a náladu lidí“
Jako kandidáta na ústeckého primátora pro podzimní volby podpořila oblastní organizace hnutí ANO Tomáše Hrubého, dlouholetého generálního manažera basketbalového klubu Sluneta Ústí nad Labem. V basketbalovém prostředí má pověst srdcaře, který se nebojí otvírat kontroverzní témata, jeho názory jsou leckdy ostré. V rozhovoru popisuje, co by změnil v krajském městě i co s pozicí generálního manažera Slunety.
Co byste změnil v Ústí?
Přes sedmdesát procent Ústečanů by se podle loňského průzkumu klidně vystěhovalo…
Co s problematickou „dírou“, prolukou na Mírovém náměstí?
A co bude s pozicí generálního manažera basketbalové Slunety Ústí nad Labem?