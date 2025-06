Nerezignuji, je to účelové, řekl chomutovský primátor ke kauze strojů na roušky

V Chomutově se v pondělí koná zastupitelstvo. Politici ANO do poslední chvíle tajili, jak se zachovají, zda během něj skutečně odstoupí. „Počkejte si na jednání zastupitelstva,“ uvedl před zahájením zasedání Milan Petrilák. „Nemůžu vám to říct,“ řekl Tůma.

Poté, co zastupitelé schválili program jednání a primátor včetně náměstků zastupitelům a veřejnosti odprezentovali, jaké schůzky v minulých dnech absolvovali, opřel se do vedení města opoziční zastupitel Marian Bystroň (PRO Chomutov). „Chomutovem hýbe mediální kauza, a jestli se tím chcete promlčet, nebo to řešit až na závěr schůze ve večerních hodinách, kdy už tu veřejnost nebude, tak je to nedůstojné,“ uvedl.

K aktuální situaci, která otřásá místní politickou scénou, se Petrilák vyjádřil po bodu připomínky veřejnosti. Podle Petriláka jsou zprávy v médiích záměrně překroucené a účelové. „Jsou psány tak, aby dehonestovaly moji osobu a práci primátora,“ uvedl na úvod svého vyjádření, které četl z připraveného dokumentu.

Ve vedení města podle svých slov udělal nepopulární kroky, kvůli kterým teď čelí on i jeho blízcí mediálnímu honu. Zmínil škrty v rozpočtu města či audity v městských společnostech.

„To, že jsem podnikáním před vstupem do politiky vydělal několik milionů korun, tak za to nestydím,“ uvedl a vysvětlil, jakým způsobem nakoupil v době pandemie koronaviru čínské stroje na výrobu roušek, které obratem výhodně prodal se ziskem několik milionů korun.

„Byl po nich obrovský hlad. Stroje s certifikací tady nebyly, já jsem všechny certifikace měl v pořádku,“ uvedl s tím, že vše bylo transparentní. „Kde jsem na to vzal, je řádně dohledatelné. Vše je v účetnictví a řádně zdaněno,“ uvedl také. Za problematické nepovažuje ani mnohamilionové půjčky několika firmám.

„Svlékl jsem se do naha“

Petrilák je rád, že věc prošetřuje policie. „Svlékl jsem do naha, všechno o mně víte, víc k tomu nemám co říct,“ dodal. „Vše je v účetnictví, řádné zdaněno,“ zdůraznil.

K výzvě krajské buňky hnutí ANO, aby rezignoval, a aby rezignaci učinili i radní za ANO, se nejdříve nijak nevyjádřil. Program zastupitelstva poté pokračoval podle schváleného programu. Později dodal, že informace zveřejněné v médiích o jeho obchodu se stroji na respirátory vnímá za účelově zkreslené a že nerezignuje.

Hnutí ANO vládne Chomutovu druhé volební období. Do loňska byl primátorem Marek Hrabáč. Ten měl slibně rozjetou kariéru i na krajské úrovni, měl být lídrem krajské kandidátky do krajských voleb. Ovšem loni v létě ho policie obvinila v souvislosti s machinacemi s veřejnými zakázkami. Z hnutí ANO byl vyloučen a v září ho ve vedení Chomutova vystřídal právě Petrilák, který byl do té doby členem rady.

Hnutí ANO má ve vedení města silnou pozici. V radě města má sedm mandátů, koaliční Nový Sever čtyři. Koalice má ve 35členném zastupitelstvu 18 hlasů. Komunisté, kteří se podíleli na vedení samosprávy v minulém volebním období, jsou v opozici a společně s nimi hnutí PRO! Chomutov, SPD, STAN a Chomutovská koalice.