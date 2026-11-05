Primátorem Děčína se stal Martin Pošta z Volby pro Děčín, vystřídá Anděla z ANO

Primátorem Děčína dnes zastupitelé zvolili Martina Poštu z Volby pro Děčín (VPD). V čele města vystřídá Jiřího Anděla z ANO. Hnutí ANO, které v komunálních volbách získalo nejvíc hlasů, bude v opozici. Novou koalici tvoří Volba pro Děčín, Náš Děčín, Občanská demokratická strana (ODS) a Starostové a nezávislí (STAN). Dohromady mají v zastupitelstvu 16 z 27 mandátů. Prvním náměstkem primátora zastupitelé zvolili Narcise Tomáška (ODS).
Náměstkem pro rozvoj a informační technologie se stal Ondřej Smíšek (Náš Děčín), náměstkem pro finance Zdeněk Machala (STAN) a náměstkyní pro sociální problematiku a životní prostředí Anna Lehká (VPD). Tomášek bude mít na starosti školství, kulturu, cestovní ruch a sport.
Rada města je nově sedmičlenná, původně měla členů devět. Uvolněnými, tedy plně placenými, budou primátor Pošta a náměstci Smíšek, Tomášek, Machala a Lehká. Radním pro dopravní infrastrukturu a správu majetku se stal Martin Vošta (Náš Děčín), radním pro dopravu a Dopravní podnik města Děčín Martin Kubš (ODS).
Zastupitelé také dnes zvolili předsedy finančního a kontrolního výboru. Ty budou mít nově pět členů místo původních sedmi. Předsedou kontrolního výboru zvolili zastupitelé Anděla, do čela finančního výboru zvolili Terezu Rambouskovou (ODS).
Mezi priority nové koalice patří podle dřívějších informací bezpečnost, rozvoj města a veřejného prostoru. Věnovat se chce také dopravě, kultuře, školství, sportu, dostupné zdravotní péči a sociálním službám.
Pošta chce po převzetí vedení města změnit především komunikaci mezi zastupiteli i s občany. Zasadit se chce také o větší pocit bezpečí ve městě. Věří, že koaliční uskupení budou schopna spolupracovat celé čtyřleté volební období. "Přestože mohou nastat spory, tak věřím, že vždy dojdeme k tomu, abychom se rozhodli ve prospěch občanů města," řekl Pošta.
Na otázku, zda je podle něj správné, že vítěz voleb končí v opozici, odpověděl, že záleží na tom, koho lidé za vítěze považují. "Vítěz voleb je ten, kterému se podaří sestavit většinu a koalici," uvedl.
Anděl působil v čele Děčína od roku 2014. Nejdříve šest let jako náměstek primátora, od roku 2020 jako primátor. Označil uplynulých 12 let za investičně nejúspěšnější období v poválečné historii města. Za jeden z největších úspěchů považuje obnovu zámeckého areálu. Zároveň ale uvedl, že se nepodařilo stmelit společnost a zlepšit pocit bezpečí obyvatel. "Byť je na tom Děčín nesrovnatelně jinak než ostatní města, myslím tím lépe než ostatní města, tak přesto pocit bezpečnosti ve městě je stále se zhoršující, což mě samozřejmě netěší," řekl novinářům. Odchod do opozice Anděl označil za určité zklamání. Uvedl, že ANO nemá příliš důvodů pomáhat nové koalici, chce ale nadále podporovat město. "To jsme dělali vždycky a budeme tak činit i nadále," řekl.
Volby v Děčíně vyhrálo ANO se sedmi mandáty. Druhá Volba pro Děčín získala pět křesel, Náš Děčín a ODS mají po čtyřech zastupitelích a STAN tři. Po dvou mandátech získaly SPD a Hlas Děčína.