Primátorem Teplic se stal opět Štábl z ANO, koalici má s Volbou pro Teplice

Primátorem Teplic dnes zastupitelé na svém ustavujícím zasedání znovu zvolili Jiřího Štábla z ANO. Jako první náměstek bude pokračovat Petr Slavíček za Volbu pro Teplice. Na pokračování koalice se ANO dohodlo s Volbou pro Teplice, uskupení společně vládnou v lázeňském městě od ledna 2025. Vítězní občanští demokraté zůstávají v opozici. Koalice má v novém zastupitelstvu 16 z 27 mandátů.
Rada má devět členů, pět za ANO a čtyři za Volbu pro Teplice. Náměstci jsou tři, všichni tři uvolnění, tedy s nárokem na plnou finanční odměnu. Uvolněným náměstkem za ANO se stal Petr Kohout, za Volbu pro Teplice Adam Souček. Primátor bude mít na starost sociální oblast a městskou policii a město bude zastupovat navenek. Slavíčkovi zůstane životní prostředí, veřejný prostor a nově technické služby, které má koalice v plánu zřídit.
Před volbou lídr ODS a bývalý primátor a senátor Hynek Hanza řekl, že je to poprvé od roku 1990, kdy vítěz voleb v Teplicích není součástí vedení města. Uvedl, že respektuje právo ANO a Volby pro Teplice uzavřít koalici, ale personální složení vedení města občanští demokraté nepodpoří, protože s nimi ani jedno uskupení po volbách nejednalo. Primátor získal 16 hlasů, 11 lístků zůstalo nevyplněno.
Komunální volby v Teplicích vyhrála těsně ODS, získala deset mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO s devíti mandáty. Třetí Volba pro Teplice má sedm zastupitelů. Čtvrtá SPD má jeden mandát. Voleb se zúčastnilo 31,92 procenta voličů.
Dalšími členy rady se stali za ANO Lucie Bartáková, Vladimír Kossakowski a Eliška Tomášková, za Volbu pro Teplice Marcela Bartáková a Martin Sobek. Oproti předchozímu volebnímu období má rada o jednoho uvolněného náměstka méně. Primátor řekl, že mezi priority koalice patří založení technických služeb, řešení parkování, pokračování přeměny plovárny, příprava noclehárny pro lidi bez domova nebo stavba cyklostezek a úprava širšího centra města podle návrhu odborníků.
Výbory mají Teplice tři. Kromě pětičlenných výborů finančního a kontrolního ještě sedmičlenný výbor pro rozvoj města. Předsedou finančního výboru se stal Tomáš Hadviga za ANO, předsedou kontrolního výboru Hanza a výboru pro rozvoj města Zdeněk Bergman z Volby pro Teplice.
Štábl je teplickým primátorem od roku 2022. Ukončil skoro třicetileté období, kdy město vedli politici občanských demokratů, nejprve Jaroslav Kubera a poté Hynek Hanza. Po minulých komunálních volbách jím vedené ANO uzavřelo koalici s ODS a Štábl se stal primátorem a Hanza náměstkem. Na začátku loňského ledna vypověděla ODS koaliční smlouvu s odůvodněním, že ANO nedodržuje závazky. ANO se poté spojilo s Volbou pro Teplice.