Primátorem Teplic se stal opět Štábl z ANO, koalici má s Volbou pro Teplice

Primátorem Teplic zastupitelé dnes na svém ustavujícím zasedání znovu zvolili Jiřího Štábla z ANO. Na pokračování koalice se ANO dohodlo s Volbou pro Teplice, uskupení společně vládnou v lázeňském městě od ledna 2025. Vítězní občanští demokraté zůstávají v opozici. Koalice má v novém zastupitelstvu 16 z 27 mandátů. Jako první náměstek bude pokračovat po zvolení Petr Slavíček za Volbu pro Teplice.
Rada má devět členů, pět za ANO a čtyři za Volbu pro Teplice. Náměstci jsou tři, všichni tři uvolnění, tedy s nárokem na plnou finanční odměnu. Na místo uvolněného náměstka za ANO navrhl primátor Petra Kohouta, za Volbu pro Teplice Adama Součka. Primátorovi zůstane v gesci sociální oblast a městská policie a město bude zastupovat navenek. Slavíčkovi zůstane životní prostředí, veřejný prostor a nově technické služby, které má koalice v plánu zřídit.
Před samotnou volbou lídr ODS a bývalý primátor a senátor Hynek Hanza řekl, že je to poprvé od roku 1990, kdy vítěz voleb v Teplicích není součástí vedení města. Uvedl, že respektuje právo ANO a Volby pro Teplice uzavřít koalici, ale personální složení vedení města občanští demokraté nepodpoří, protože s nimi ani jedno uskupení po volbách nejednalo. Primátor získal 16 hlasů, 11 lístků zůstalo nevyplněno.
Komunální volby v Teplicích vyhrála těsně ODS, získala deset mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO s devíti mandáty. Třetí Volba pro Teplice má sedm zastupitelů. Čtvrtá SPD má jeden mandát. Voleb se zúčastnilo 31,92 procenta voličů.
Štábl je teplickým primátorem od roku 2022. Ukončil skoro třicetileté období, kdy město vedli politici občanských demokratů, nejprve Jaroslav Kubera a poté Hynek Hanza. Po minulých komunálních volbách jím vedené ANO uzavřelo koalici s ODS a Štábl se stal primátorem a Hanza náměstkem. Na začátku ledna 2025 vypověděla ODS koaliční smlouvu s odůvodněním, že ANO nedodržuje závazky. ANO se poté spojilo s Volbou pro Teplice.