V rozložitelné urně ke stromu. Most chystá přírodní pohřebiště, chtěli ho lidé

Projekt vzešel z participativního rozpočtu, do kterého návrhy posílají občané. Návrh nyní schválili radní. Přírodní pohřebiště začnou ještě letos připravovat technické služby města. Náklady budou téměř deset milionů korun.
Doposud v Mostě chyběla možnost uložit popel zemřelých jinou formou než do klasického hrobu či kolumbária nebo rozprášením na rozptylové loučce. Návrh zřídit přírodní hřbitov zaslala do participativního rozpočtu Eva Karabasilová. Získal třetí nejvyšší počet hlasů z 11 projektů, které radnice do hlasování zařadila.
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„Myslím si, že vysázením stromů a umožněním tohoto způsobu pohřbívání by spoustě lidí dalo pocit, že svého blízkého vkládají k živé části přírody a ostatky jejich nejbližších se tak stanou součástí biodiverzity,“ uvedla autorka návrhu.
„Další výhodou pro uložení ostatků ke kořenům může být i fakt, že pozůstalým ubude starost s péčí o hrob,“ dodala.
Přírodní hřbitovy fungují například v pražských Ďáblicích, Brně, Košicích nebo ve Zvolenu.