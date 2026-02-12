Přístup k řece Labe mají otužilci v Litoměřicích nově zpevněný

Autor: vlm
  5:59
V areálu koupaliště na Písečném ostrově v Litoměřicích je pro otužilce nově k dispozici vybudovaný betonový přístup do Labe.

V areálu koupaliště na Písečném ostrově v Litoměřicích je pro otužilce nově k dispozici vybudovaný betonový přístup do Labe. | foto: archiv města Litoměřice

Městská sportovní zařízení (MSZ) k výstavbě přistoupila na základě dlouhodobých žádostí otužilců.

„Přístup do řeky na tomto místě již byl, my jsme ho jen zpevnili, což nás stálo několik tisíc korun,“ sdělil ředitel MSZ Jan Fišera s tím, že na místě je připraven i prostor pro odkládání oblečení a posezení.

„V tomto případě se nejedná o molo, ale o pozvolný vstup do řeky, takže s tím nejsou spojeny další provozní náklady,“ dodal Jan Fišera.

Pro otužilce je prostor zpřístupněn denně zhruba od 10 do 17 hodin.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Aplikace První u nehody simuluje cenné vteřiny, kdy jde o holý život

Lukáš Hutta z Asociace Záchranný kruh. „Buďte připraveni, ať vás nic...

Moderní technologie místo pasivního sledování videí. Projekt První u nehody od Asociace Záchranný kruh přináší interaktivní simulace dopravních nehod, které uživatele vtáhnou přímo do krizových...

12. února 2026  7:44

Hokej, super-G i rychlobruslení. 6. den ZOH přinese Čechům nabitý program. Kdy zapnout TV?

Martina Sáblíková vyrazila na trénink před olympijským závodem na 5 kilometrů....

Dnešní olympijský program je hodně výživný. Šestý den her totiž nabídne hned několik českých taháků – rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková se postaví na start závodu na 5000 metrů, čeští...

12. února 2026  7:08

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české...

12. února 2026  7:03

Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

12. února 2026  7:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Opravy muzea v Děčíně se o pár měsíců protáhnou

Zpráva z vašeho okresu

O více než pět měsíců se by se měla protáhnout oprava děčínského oblastního muzea. Původně se počítalo s tím, že by si návštěvníci mohli obnovené prostory prohlédnout počátkem loňského října, teď to...

12. února 2026  6:59

Společnost Accolade investuje do kláštereckého Garbe parku

Výstavba nové haly v průmyslové zóně v Klášterci nad Ohří. (červen 2023)

Skupina Accolade vstupuje do druhého společného projektu s firmou Garbe Industrial Real Estate v Česku.

12. února 2026  5:59

Přístup k řece Labe mají otužilci v Litoměřicích nově zpevněný

V areálu koupaliště na Písečném ostrově v Litoměřicích je pro otužilce nově k...

V areálu koupaliště na Písečném ostrově v Litoměřicích je pro otužilce nově k dispozici vybudovaný betonový přístup do Labe.

12. února 2026  5:59

Areál Würdingerovy vily v Žatci je nově kulturní památkou

Seznam nemovitých kulturních památek v Ústeckém kraji rozšířila další položka....

Seznam nemovitých kulturních památek v Ústeckém kraji rozšířila další položka. Nově na něj byl na sklonku loňského roku zapsán areál bývalé Würdingerovy vily v Žatci.

12. února 2026  5:59

Asistenti prevence kriminality v ulicích Mostu zůstanou

Ilustrační snímek

V ulicích Mostu budou i nadále společně s městskými strážníky působit také asistenti prevence kriminalisty.

12. února 2026  5:59

Chyba za pár korun? Příměstský autobus vás může potrestat tisícikorunou!

Slečnu, jejíž příběh popisujeme níže, jsme raději zamaskovali.

Středočeští revizoři jsou neviditelní a nemilosrdní. Cestující dostala pokutu za nepozornost. Koupila si o pár korun levnější lístek. Doba hájení na příměstských linkách, zdá se, nadobro skončila.

12. února 2026  5:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bezplatný převod parcel státu na vyplavené obce vrcholí, zájem je malý

Nový život. Pro Zátor a jeho místní část Loučky na Krnovsku povodeň mimo jiné...

Jako pomoc lidem, kteří kvůli ničivé povodni přišli o bydlení, poslouží zřejmě jen v minimu případů. „Je pozdě, většina postižených už se zařídila jinak. Málokdo vyčkával,“ zní z vyplavených míst....

12. února 2026  5:42,  aktualizováno  5:42

Vřava ve znojemské nemocnici. Uznávaný primář končí, kritizuje vedení

Takhle to v okolí znojemské nemocnice vypadá dnes.

Lékaře i obyvatele Znojemska nepříjemně zaskočila zpráva o rezignaci lékaře Zdeňka Monharta, který se po patnácti letech vzdal postu primáře interny a urgentního příjmu ve znojemské nemocnici....

12. února 2026  5:42,  aktualizováno  5:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.