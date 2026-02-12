Přístup k řece Labe mají otužilci v Litoměřicích nově zpevněný

Městská sportovní zařízení (MSZ) k výstavbě přistoupila na základě dlouhodobých žádostí otužilců.
„Přístup do řeky na tomto místě již byl, my jsme ho jen zpevnili, což nás stálo několik tisíc korun,“ sdělil ředitel MSZ Jan Fišera s tím, že na místě je připraven i prostor pro odkládání oblečení a posezení.
„V tomto případě se nejedná o molo, ale o pozvolný vstup do řeky, takže s tím nejsou spojeny další provozní náklady,“ dodal Jan Fišera.
Pro otužilce je prostor zpřístupněn denně zhruba od 10 do 17 hodin.