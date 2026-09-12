Lídři politických uskupení pro komunální volby v Ústí nad Labem se chtějí zaměřit na bytovou výstavbu, budování infrastruktury a vytvoření podmínek, které by zabránily vylidňování regionu. Bezpečnost ve městě vnímají jako zásadní téma, zaměřit se v něm většinou chtějí na posílení hlídek strážníků a postupu proti obchodníkům s chudobou. Vyplynulo to z odpovědí lídrů na dotazy ČTK. Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října, v Ústí nad Labem kandiduje devět uskupení.
Ve statutárních městech Ústeckého kraje jsou předvolební témata nové pracovní příležitosti, bezpečnost, bezdomovectví, oživení veřejného prostoru i odliv obyvatel. Počet obyvatel v regionu dlouhodobě klesá, nezaměstnanost je nejvyšší v ČR. Ve městech jsou sociálně vyloučené lokality, bezdomovci, lidé závislí na drogách a alkoholu. Lídři oslovených politických uskupení, která kandidují v komunálních volbách, chtějí lépe investovat peníze, a to i do větších projektů, a zaměřit se na problémy, které města trápí.
Lídry vybraných politických stran a hnutí, které v Ústí nad Labem kandidují, oslovila ČTK v anketě. Odpovídali na tři otázky, odpovědi jsou řazeny abecedně podle příjmení lídrů:
1. Co považujete za hlavní úkol pro město v novém období a jak jej chcete dosáhnout? Budete ochoten kvůli tomu město zadlužit nebo jak získáte peníze?
2. S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, s jakou nikoliv?
3. Jak hodláte postupovat při řešení bezpečnostní situace ve městě a jak chcete docílit zvýšení péče o veřejný prostor včetně úklidu?
Radim Bzura, lídr Spolu pro Ústí (ODS a KDU-ČSL)
1. Naprosto jistě je nutné investovat daleko více peněz do oprav, údržby a budování nové infrastruktury. Máme v plánu několik rozsáhlých investičních akcí buď v gesci města a nebo přípravu pro soukromé investory. Město se musí stát atraktivní a konkurenceschopné. Nyní se vylidňuje. Tento trend je třeba zvrátit. Klesající počet obyvatel znamená nižší daňové příjmy města, ale téměř totožné náklady.
Město má dostatečně velké finanční rezervy, které vznikly konzervativním přístupem na straně příjmů a malou aktivitou na straně výdajů a investic. Za rok 2026 došlo k rozdílu mezi očekáváním podle schváleného rozpočtu a realitou téměř 960 milionů korun do plusu. Určitě se nechystáme město zadlužovat při stávající úrokové sazbě, ale jsou zde programy Evropské investiční banky a zdroje EU.
2. Nejbližším a nejpřirozenějším partnerem je pro Spolu pro Ústí sedmikoalice Jedno Ústí. Žádná jednání však neprobíhají, nejsme v kontaktu, do voleb jsme jistě konkurenty a záleží, jestli ochota ke spolupráci bude i na jejich straně. Některé subjekty z koalice se vůči ODS a KDU-ČSL silně vymezují. Jistě jsme v kontaktu a ve shodě v mnoha bodech s hnutím Vaše Ústí. Naprosto vylučujeme spolupráci s SPD, Motoristy, Stačilo! a dalšími extremisty.
3. Bezpečnost je velmi zásadní téma. Pokud nám dají voliči důvěru, tak jedna z prvních věcí, co připravíme, bude nový koncept městské policie, posílení počtu strážníků, a to i kynology, aby zejména v centru byly hlídky se psem. Zavedeme v centru hlídky 24/7/365.
Je třeba přepracovat koncept obvodů a jim svěřených kompetencí. Nyní je systém nepřehledný. Na něco máme vysoutěžené externí dodavatele, něco dělá město a nebo obvody vlastními silami, chybí pasportizace, plán oprav a údržby, chybí komunikace s občany a deklarovaná reakční doba. Na běžné opravy a drobné investiční akce musí být dodavatelé s rámcovou smlouvou pro vysokou efektivitu.
Tomáš Hrubý, lídr hnutí ANO
1. Za hlavní úkol považuji dotažení velkých investičních projektů, které Ústí nad Labem potřebuje, ať už jde o bytovou výstavbu, infrastrukturu nebo další rozvoj města. Nechci, aby důležité projekty zůstávaly pouze na papíře. Naším cílem je připravené investice skutečně realizovat.
Bezhlavě zadlužovat město nechci. Použijeme kombinaci vlastních prostředků, dostupných dotací a možnosti zvýhodněného financování například prostřednictvím Evropské investiční banky.
2. Jsme připraveni jednat se všemi a hledat podporu pro projekty prospěšné Ústí. Já osobně přicházím z prostředí, kde týmovost je základ všeho a podle toho se chci řídit i v budoucnu.
3. V oblasti bezpečnosti jsme už udělali důležitý krok zákazem heren. Dále chceme navyšovat počet městských strážníků, zlepšovat jejich vybavení, rozšiřovat kamerový systém a pokračovat v koordinovaných kontrolách problémových lokalit. Důsledně chceme postupovat také proti obchodníkům s chudobou.
Michal Mohr, lídr SPD a Motoristů s podporou Trikolory a Přísahy
1. Pro mě osobně to znamená pokračovat v práci, kterou jsme začali. To znamená v kontrolách a v řešení problémových lokalit. Jak se ukazuje v Předlicích, kde už máme 15 developerů, kteří vykupují baráky, a většina obchodníků s chudobou odešla, tak to má smysl. Člověk si u toho sice vyslechne nadávky jak od problémových občanů, tak výhrůžky a nadávky od obchodníků s chudobou, ale je to asi jediný směr, který má smysl pro to, aby se vyřešily další problémy. Pokud vyřešíme problémové lokality, uvidíme to v celém městě.
Dalšími úkoly jsou vyřešení 'díry', zlepšení městského prostoru v centru města, bezpečnost a pocit lidí, že město jde správným směrem.
Zadlužovat se nemusíme, protože to jsme zažili před 20 lety, kdy ve městě vládla ODS, rozprodala majetek a ještě k tomu si vzala velké úvěry. Následovaly velké problémy. Můžeme se podívat třeba na (Mariánský) most, který se roky řešil u soudu. Nevidíme důvod, proč se zbytečně zadlužovat. Máme mezi sebou ekonoma Petra Krause, kterého si vyhlédla i Evropská investiční banka, která s městem spolupracuje. Pokud bude nějaký projekt ekonomicky smysluplný, tak se nebráním tomu, aby si na to město vzalo úvěr, ale musí být jistota, aby to neohrozilo rozpočet.
2. Chceme spolupracovat se všemi, kdo chtějí posunout Ústí nad Labem dopředu. Nevyhraňujeme se proti nikomu a každý zastupitel, který chce, aby se Ústí zlepšilo, tak je pro nás přínosem.
3. Chceme zvýšit počet strážníků, protože víme, že je to potřeba. Chceme, aby byli vidět v ulicích. Chceme docílit toho, aby všechna problémová místa byla pod dohledem kamer. Co se týká úklidu, tak jsou dvě roviny, jak se na to dá dívat. Za prvé, už v současném volebním období se nám podařilo, že v centru města místo jednoho úklidu je v létě třikrát a v zimě dvakrát, ale máme problém s tím, že problémoví občané jsou schopni během hodiny udělat takový nepořádek, že to vypadá, že se 14 dní neuklízelo. Musíme vyřešit problémová místa, kde máme problémové občany.
Yveta Tomková, lídryně uskupení Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov
1. Jedním z největších úkolů je podle nás otočit trend, kdy z Ústí odcházejí mladí a vzdělaní lidé. Chceme vytvořit město, ve kterém budou chtít po škole zůstat, založit rodinu, pracovat a bydlet. To znamená kvalitní školy a školky, příjemné a bezpečné prostředí, ale také mnohem užší spolupráci města s UJEP (Univerzita J. E. Purkyně) a místními zaměstnavateli, aby mladí lidé viděli svou budoucnost právě tady.
S tím souvisí i bydlení. Pokud jsou developeři připraveni v Ústí investovat a stavět nové byty, město jim nemá házet klacky pod nohy. Naopak musí nastavit jasná pravidla a vytvořit podmínky, aby se tu skutečně stavělo. Mnohem lépe musíme využít také potenciál jezera Milada. Máme u města obrovskou příležitost pro rekreaci, sport i další rozvoj, ale zatím v jejím využití výrazně zaostáváme například za jezerem Most.
Za stejně důležité považujeme posílení městských obvodů. Starostové a radnice jsou lidem nejblíž, vědí, kde je potřeba investovat, a často dokážou reagovat mnohem pružněji než magistrát. Obvody proto potřebují větší kompetence a především jasně stanovený podíl z městského rozpočtu na investice. Díky tomu budou moci své projekty plánovat na několik let dopředu a nebudou pokaždé čekat, zda jim město peníze přidělí.
Pokračovat chceme také ve výkupu nemovitostí v sociálně vyloučených lokalitách. O tomto řešení jsem začala mluvit už v roce 2015 a jsem ráda, že se po letech skutečně začalo realizovat. Pokud město získá problémové nemovitosti do svého vlastnictví, může ovlivnit, co se v nich děje, omezovat obchod s chudobou a bránit praxi, kdy někteří vlastníci sestěhovávají do Ústí problémové nájemníky z různých částí republiky. Současné ceny nemovitostí situaci komplikují, ale právě proto je potřeba postupovat systematicky a dlouhodobě.
Rozumného zadlužení se nebojíme, pokud za ním stojí smysluplná investice s dlouhodobým přínosem. Město ale nemůže všechno financovat z úvěrů. Musí maximálně využívat evropské a státní dotace a dobře plánovat vlastní investice. Dluh má smysl například u velkých projektů, které budou sloužit obyvatelům desítky let, ne na financování běžného provozu.
2. Koalice se neskládají před volbami. Rozhodnou voliči a teprve jejich výsledek ukáže, jaké možnosti vůbec budou na stole. Pro Vaše Ústí bude důležité, zda se dokážeme shodnout na konkrétních věcech, které město potřebuje, a zda bude případný partner schopen za svou práci nést odpovědnost.
Umíme si představit spolupráci s lidmi, kteří chtějí problémy Ústí skutečně řešit, i když se s nimi nemusíme shodnout úplně ve všem. Naopak si neumíme představit spolupráci s prodavači strachu, kteří místo řešení problémů hledají nepřátele, společnost rozdělují a ještě k tomu lidem lžou.
3. Bezpečnost a stav veřejného prostoru spolu podle nás úzce souvisejí. Potřebujeme dostatek strážníků i policistů přímo v ulicích, dobrou spolupráci městské a státní policie, funkční kamerový systém a důsledně se věnovat místům, kde se problémy opakují.
V Neštěmicích máme konkrétní zkušenost s tím, že městský obvod může v tomto směru výrazně pomoci. Neštěmická radnice z vlastních prostředků kompletně zrekonstruovala služebnu policie ČR v Krásném Březně a vytvořila policistům moderní zázemí. Díky tomu zde dnes působí nejen místní oddělení, ale také oddělení hlídkové služby. Větší přítomnost policistů přímo v ulicích a problémových lokalitách považujeme za jednu z cest, jak bezpečnost ve městě zlepšit.
Stejně důslední musíme být u pořádku a úklidu. Nestačí uzavřít smlouvu a čekat, že bude uklizeno. Musí být jasné, kdo za kterou část města odpovídá, kvalitu práce je potřeba pravidelně kontrolovat a na problémy reagovat rychle. Zkušenost z Neštěmic ukazuje, že když je radnice skutečně v terénu, komunikuje s obyvateli a kontroluje odvedenou práci, výsledky jsou vidět. Tento přístup chceme prosadit v celém Ústí.
Tomáš Vohryzka, lídr uskupení Jedno Ústí (PRO! Ústí, Piráti, Zelení, STAN, TOP 09, Ústeckého fórum občanů, Naše Česko)
1. Hlavním úkolem je, aby peníze města konečně sloužily Ústečákům – miliarda nemá ležet ladem na účtech, ale stavět a opravovat. Ústí dnes není chudé město, je to špatně řízené město: stovky milionů z investičního rozpočtu se rok co rok nevyčerpají a jen se převádějí dál, zatímco chodníky, školy a ulice čekají. První krok proto uděláme na radnici: do sta dnů audit převáděných investic a úřad nastavený tak, aby projekty dotahoval – u každého bude veřejně vidět částka, termín a konkrétní odpovědný člověk.
Zadlužení není sprosté slovo, ale sáhneme po něm jen tam, kde to dává smysl – u velkých investic, které budou sloužit generace, jako je například druhá ledová plocha nebo dopravní terminál. Nejdřív ale využijeme vlastní peníze, které už na účtech máme, a zdroje, které jsou pro Ústí připravené: dotace včetně Fondu spravedlivé transformace a partnerství s krajem, státem či univerzitou. Úvěr nikdy nesmí záplatovat běžný provoz. A ať už půjde o korunu vlastní, dotační nebo půjčenou, platí totéž: každá koruna bude vidět v rozklikávacím rozpočtu.
2. Koalici jsme už vytvořili v Jedno Ústí. Teď se soustředíme na vlastní program a na co nejlepší volební výsledek.
Jedno Ústí samo ukazuje, že spolupráce napříč různými politickými i občanskými proudy je možná. Spojili jsme se ještě před volbami, našli společný program a teď chceme přesvědčit co nejvíce Ústečáků, že právě ten je nejlepší cestou pro město.
O případné další spolupráci po volbách budeme jednat až podle toho, jak rozhodnou voliči. Nechceme dnes rozdělovat křesla ani předem sestavovat povolební koalice. Pro každé další jednání ale budou platit dvě jasné podmínky: transparentní hospodaření a profesionální řízení města. O tom, jak bude budoucí vedení Ústí vypadat, mají nejprve rozhodnout voliči.
3. Bezpečnost začíná tím, že strážníky potkáte v ulicích a město se o veřejný prostor skutečně stará. Chceme proto zlepšit strážníkům pracovní podmínky, posílit pěší hlídky a zajistit, aby jednotlivé čtvrti své strážníky znaly. Městskou policii ze zákona řídí primátor. Vezmu za její fungování osobní politickou odpovědnost a nebudu ji delegovat jinam. Stejně důležitá je péče o prostředí: rychlý úklid, opravené osvětlení, bezpečné přechody, pročištěná tmavá zákoutí a kontejnery, které nepřetékají. Lidé musí mít možnost nepořádek jednoduše nahlásit a následně vidět, že jej město skutečně odstranilo.
První viditelnou změnu chceme ukázat ve vnitrobloku Za Barborkou, dnes jednom z nejhůře hodnocených míst ve městě. Existuje pro něj hotová studie, která dva roky leží v šuplíku. Chceme ji konečně uskutečnit a ukázat, že bezpečnost vzniká také světlem, údržbou a životem ve veřejném prostoru. Pravidla přitom musí platit pro všechny stejně – pro obyvatele, majitele zanedbaných nemovitostí, město i jeho dodavatele.