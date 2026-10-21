Pro mateřské mléko jezdí z mléčné banky z Mostu k dárkyním až 200 kilometrů

Autor: ČTK
  15:07aktualizováno  15:07
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Banka mateřského mléka v Mostě dnes poděkovala dárkyním, které přispěly k zdravému vývoji předčasně narozených dětí tím, že jim věnovaly své mléko. Díky nim pokryje perinatologické centrum v mostecké nemocnici svou potřebu a přebytky může prodávat. Zájem je velký, a to i z řad rodičů zdravých dětí. Výhodou banky je, že si pro mléko k dárkyním jezdí, a to až 200 kilometrů. Novinářům to řekla primářka dětského oddělení Marie Váchová.

Banka v Mostě slaví letos 38 let od založení. Počet dárkyň se v posledních letech výrazně nemění, ročně je jich od jedenácti do 22. Nejvíce jich bylo v roce 2023, tehdy 22 žen věnovalo přes 722 litrů mléka. Počet těch, které mohou darovat, je omezený. Musí to být zdravé ženy, které neberou léky, nekouří, nepijí alkohol a mají nadprodukci mléka.

Motivací může být pro ženy finanční odměna, ale ty, které dnes přišly, řekly, že jim hlavně bylo líto vylít mléko, jehož blahodárné účinky na děti potvrdily mnohé studie. "Snažila jsem se odsávat, protože jsem se bála, že nebudu mít mléko. Ale najednou toho bylo až moc, měli jsme plný mrazák. Manžela napadlo zkusit se podívat, jestli ho někde nebudou chtít," uvedla Karolína Cinková. Touhu pomoci druhým v Lukáši Cink Mirwaldovi vyvolala vážná nemoc, kterou si prošel. "Já sám nic dát nemůžu, vážím si toho, že moje žena mohla takto darovat něco nenahraditelného," uvedl.

Ze čtyř mléčných bank v Česku je ta mostecká jediná, která si pro mléko jezdí až k dárkyním domů. "To byla velká motivace. Do Prahy se nám s malým dítětem nechtělo, už takhle je to časově náročné, protože trvá odsávání po kojení třeba dalších 45 minut, ale dělám to pro druhé ráda," uvedla Cinková, která má sedmiměsíčního syna. Právě v tomto období pomalu možnost darovat mléko končí.

Nadbytek mléka měla i Veronika Procházková z Meziboří na Mostecku. Ta o možnosti darovat mléko věděla. "Byla jsem ale překvapená, že spousta kamarádek vůbec neví, že taková možnost tady je. Některé to dokonce odmítají," uvedla. Mléko uchovává v mrazáku tak jako ostatní. Po svozu do nemocnice se musí pasterizovat a poté vydrží až tři měsíce. Rekordmanka mezi ženami je dárkyně, která věnovala 154 litrů mléka. "Není to ale soutěž, každá kapka se počítá," zdůraznila Váchová.

Mléko od dárkyň může pomoci i zdravým dětem. "Občas trvá, než se rozjede laktace, v takovou chvíli je dobré podávat darované mléko a předejít tím vzniku alergie na kravské mléko," řekla primářka. Jeden litr stojí 1250 korun. Cílem mostecké banky společně s neziskovou organizací Nedoklubko, která podporuje rodiny předčasně narozených dětí a spolupracuje s neonatologickými odděleními po celé České republice, je šířit osvětu ohledně dárcovství mateřského mléka. "Porodnost klesá a dál se snižovat bude, je předpoklad, že se s tím bude snižovat i počet dárkyň. My jsme to zatím nepocítili, ale jednou to bude asi velký problém," dodala Váchová.

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