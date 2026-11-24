Dvojice podle soudu podvedla od léta 2025 do letošního ledna přes 80 fotbalových fanoušků, kteří celkem přišli téměř o 1,7 milionu korun. Zájemci nejčastěji kupovali po dvou vstupenkách. Jeden z poškozených jich od podvodníků pořídil čtrnáct a zaplatil za ně 60,5 tisíce korun.
„Ta činnost byla naplánovaná, rozmyšlená, nebylo to náhodné a přinášelo to peníze. Když se blížil termín zápasu, ceny vstupenek stoupaly,“ konstatovala samosoudkyně Petra Stará.
Zatímco Gedeon dorazil k soudu po svých, Šatného, který byl v minulosti již několikrát soudně trestán, přivedla do jednací síně v poutech vězeňská eskorta – na verdikt totiž čekal ve vazbě.
Podle státního zástupce Filipa Štursy byl hlavním strůjcem podvodu právě jednatřicetiletý Šatný, který padělané lístky Gedeonovi dodával. „Šatný se obdobných podvodů dopouštěl i v minulosti. Není to jeho první trestní řízení pro prodej falešných lístků,“ uvedl žalobce s tím, že Gedeon jednal jako spolupachatel.
Kriminalisté zdokumentovali, že Gedeon prodal falešné vstupenky více než 50 lidem, a to za zhruba tři čtvrtě milionu korun. Čtyřiadvacetiletý syn bývalého reprezentačního záložníka Patrika Gedeona falešné lístky nabízel osobně i na internetu.
Důvěru některých zájemců si získával tvrzením, že jde o sponzorské vstupenky od jeho otce. Část peněz, které od fanoušků za vstupenky získal, si nechal jako provizi, zbylou část předal Šatnému.
Šatný se ale podvodů dopouštěl i na vlastní pěst. V několika případech prodal falešné vstupenky přes internetovou inzerci. Po zaplacení kupujícím poslal buď padělky, nebo žádné lístky nedodal. V dalších několik případech lístky prodával přes jiného prostředníka, ten ale nyní před soudem nestanul. Tuto část případu podle vyjádření žalobce kriminalisté stále prošetřují.
Stanislav Šatný se uchýlil i k vydírání
Kromě podvodů se Šatný uchýlil i k vydírání. Když jeden z podvedených pojal podezření, že jsou vstupenky falešné, začal situaci řešit. V tu chvíli mu Šatný začal telefonicky vyhrožovat.
Podle soudu mu tvrdil, že pracuje pro lidi, kteří „nemají hranice a jdou přes mrtvoly“, a obvinil ho, že kvůli němu byl v hledišti zablokován celý sektor. Mladík mu ze strachu postupně vyplatil 122 tisíc korun.
„Vážně jsem myslel, že je to všechno moje vina a že jsou lístky zablokované kvůli mně. Jel na mě nátlak, volal mi každý den. Už jsem se bál zvednout telefon, jak jsem byl vyklepaný,“ řekl redaktorce dotyčný.
Oba obžalovaní se před mosteckým soudem doznali. Proč desítky fanoušků podvedli, ale nijak nevysvětlili, ani na co peníze potřebovali. Šatný v závěrečný řeči jen řekl, že svého jednání lituje. Strohý ve vyjádření byl i Gedeon. „Poslední slovo nemám žádné, jenom to, že si budu dávat hodně pozor na lidi,“ prohlásil.
Stará uložila Šatnému souhrnný nepodmíněný trest pět let a tři měsíce ve věznici s ostrahou, který zahrnuje i jeho předchozí odsouzení. Filip Gedeon dostal třicet měsíců vězení s podmíněným odkladem a dohledem probačního úředníka na maximální pětiletou zkušební dobu a 150 hodin obecně prospěšných prací. Protože se oba muži přiznali, soud to zohlednil jako polehčující okolnost a neuložil jim přísnější tresty.
Soud oběma mužům rovněž zabavil mobily a uložil jim povinnost uhradit podvedeným vzniklou škodu. Oba trest přijali a přímo v soudní síni se vzdali práva na odvolání.