Program pro začínající podnikatele vyhlašuje další běh

Až do konce února se mohou začínající podnikatelé a firmy do stáří tří let hlásit do dalšího běhu programu Startup Go, který pořádá Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK).

„Startup Go je navržen pro začínající podnikatele a startupy, kteří chtějí otestovat své nápady, vytvořit životaschopný obchodní model a získat přístup k mentorům, expertům a investorům,“ popisuje Ondřej Klein z ICUK s tím, že program nabízí systematickou podporu, odborné konzultace i příležitosti k získání cenných kontaktů a pomáhá tak účastníkům proměnit jejich vize v úspěšné podnikání.

„Tradičně vrcholí akcí Startup Go Grill, kde účastníci prezentují své projekty před odbornou porotou a veřejností a trénují si tak reálné oslovování investorů,“ doplňuje Klein.

Mezi absolventy programu patří třeba firma Noxem a její chytrá krabička pro monitoring výroby či aplikace Můj Strážník, která občanům usnadňuje komunikaci s městskou policí.

Přihlásit se lze na webu ICUK v záložce „Pro firmy“.