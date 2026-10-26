Proměna ústeckých Mánesových sadů, která měla skončit v říjnu, se protáhne

Přeměna Mánesových sadů v Ústí nad Labem se protáhne do příštího roku. Původně měly práce skončit letos v říjnu, nový termín dokončení je 31. května 2027. Celkové náklady na úpravu sadů stouply kvůli vícepracím o zhruba dva miliony korun. ČTK o tom informoval mluvčí magistrátu Marek Lukinič.
V parku se nyní dokončuje síť cest. Připravena je instalace veřejného osvětlení a téměř hotové je hřiště pro psy. Hotové jsou základy pro sportoviště, workoutové prvky a dětské hřiště. Dokončena je i busta malíře Ernsta Gustava Doerella. Část zeleně bude vysazena ještě letos, další výsadba se pravděpodobně posune na jaře. Park se veřejnosti otevře po dokončení prací, nejpozději po uplynutí nového termínu.
Změny harmonogramu souvisejí mimo jiné s dodatečnými pracemi. Bylo potřeba provést rozsáhlejší zásahy do dřevin na základě arboristického posouzení, sanovat zemní pláň a upravit tloušťku betonového podloží pro vodovodní přípojku. Další opatření se týkala sloupů veřejného osvětlení.
Cena úprav se kvůli vícepracím zvýšila o zhruba dva miliony korun na necelých 43,1 milionu korun. Město má na úpravy získat dotaci zhruba 30 milionů korun, peníze ale zatím nemá k dispozici. Dotace bude vyplacena zpětně, sdělil Lukinič.
Podle původních plánů mají Mánesovy sady získat bezbariérovou síť cest, osvětlení i mobiliář. Vzniknout má také dětské hřiště s interaktivními prvky, sportoviště pro fotbal a basketbal, posilovací prvky a oplocená plocha pro volný pohyb psů. V parku mají přibýt také veřejné toalety a pítko. Součástí projektu je i úprava zeleně.
Park slouží obyvatelům okolních domů i studentům. Některá jeho hustě zarostlá zákoutí ale v minulosti lákala lidi bez domova a uživatele drog. Prořezání porostů a nové osvětlení mají přispět k tomu, aby byl prostor přehlednější a bezpečnější.
Mánesovy sady jsou součástí Ústí nad Labem více než 100 let. Součástí proměny je také připomínka malíře Ernsta Gustava Doerella, který se narodil v roce 1832 v saském Freibergu a od roku 1859 žil v Ústí nad Labem, kde v roce 1877 zemřel.