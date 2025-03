Policie rozkryla dětskou prostituci v ústeckém ghettu. Nejmladší dívce bylo 10

12:02 , aktualizováno 12:05

Policie rozkryla případ dětské prostituce ve vyloučené lokalitě v Ústí nad Labem. Obvinila padesátiletého muže, který skončil ve vazbě. Státní zástupce na něj podal obžalobu pro 18 trestných činů včetně pohlavního zneužití. Poškozených dívek bylo 12 ve věku od deseti do 17 let. Za sexuální službu dostávaly odměny od sušenek po částky od 500 do 30 tisíc korun.