Prostor u hlavního nádraží v Lounech pořádně prokoukl

Prostor před hlavním vlakovým nádražím v Lounech prokoukl.
Výsledkem úprav je přehlednější veřejné prostranství, modernizované zastávky pro autobusy a nová parkovací místa.
Práce trvaly několik měsíců a lounská radnice za rekonstrukci zaplatila kolem 7 milionů korun bez DPH.
Vzniklo 26 nových míst, včetně dvě stání pro handicapované, jedno pro vozy taxi a jednoho místa v režimu K+R pro rychlé zastavení. Dvě místa jsou určena také pro stání autobusů.
Součástí úprav bylo také předláždění části chodníků, přesun autobusových zastávek a drobná výsadba zeleně.
„Jsem rád, že se podařilo dokončit úpravu prostoru před vlakovým nádražím tak, aby byl přehlednější a komfortnější pro cestující, místní obyvatele i návštěvníky města,“ uvedl lounský starosta Milan Rychtařík (ANO).