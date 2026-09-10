Prostor u hlavního vlakového nádraží v Ústí ozdobí mural

Součástí projektu bude vedle samotného díla také doprovodný program ve veřejném prostoru.
„Cílem projektu je oživit Ústí nad Labem a zaujmout občany města i jeho návštěvníky. Pro tyto účely byla vybrána štítová stěna objektu v ulici K Můstku. Ta představuje z pohledu urbanistické kompozice i práce s veřejným prostorem mimořádně vhodnou plochu pro umístění velkoformátového muralu. Objekt se nachází ve vizuálně exponované poloze v kontaktu s významnou dopravní a železniční infrastrukturou, kde tvoří jeden z prvních výrazných pohledových bodů při vstupu do města,“ uvedl tiskový referent ústecké radnice Marek Lukinič.
„Tématem díla je BudouCNOST – reflexe budoucnosti města v#kontextu hodnot, které drží společnost pohromadě: odvaha, spravedlnost, moudrost, péče a sounáležitost. Konkrétní výtvarné řešení bude vycházet z autorského přístupu vybraného umělce. Realizace by měla proběhnout v průběhu letošního roku,“ dodal Lukinič s tím, že autora vybere odborná komise.