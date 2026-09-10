Prostor u hlavního vlakového nádraží v Ústí ozdobí mural

Autor: vlm
  5:59
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Hlavní vlakové nádraží v Ústí nad Labem. | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

Objekt nedaleko hlavního vlakového nádraží v Ústí nad Labem ozdobí mural. Na vznik velkoplošné umělecké malby poskytne ústecká radnice příspěvek městské společnosti Kulturní středisko ve výši 800 tisíc korun.

Součástí projektu bude vedle samotného díla také doprovodný program ve veřejném prostoru.

„Cílem projektu je oživit Ústí nad Labem a zaujmout občany města i jeho návštěvníky. Pro tyto účely byla vybrána štítová stěna objektu v ulici K Můstku. Ta představuje z pohledu urbanistické kompozice i práce s veřejným prostorem mimořádně vhodnou plochu pro umístění velkoformátového muralu. Objekt se nachází ve vizuálně exponované poloze v kontaktu s významnou dopravní a železniční infrastrukturou, kde tvoří jeden z prvních výrazných pohledových bodů při vstupu do města,“ uvedl tiskový referent ústecké radnice Marek Lukinič.

„Tématem díla je BudouCNOST – reflexe budoucnosti města v#kontextu hodnot, které drží společnost pohromadě: odvaha, spravedlnost, moudrost, péče a sounáležitost. Konkrétní výtvarné řešení bude vycházet z autorského přístupu vybraného umělce. Realizace by měla proběhnout v průběhu letošního roku,“ dodal Lukinič s tím, že autora vybere odborná komise.

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