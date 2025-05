Místní proti jednosměrce v Dlouhé ulici protestovali od jejího zavedení v loňské roce. Museli ji často komplikovaně objíždět a doprava houstla v jejím okolí.

„Občané připomínkovali, že si nemohou zajet na nákup. To jim umožníme, ale nechceme do centra města vrátit tranzitní dopravu. Po důkladném vyhodnocení situace se tak vracíme k obousměrnému provozu v úseku kolem Galerie, což umožní snadnější přístup do této části města,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Hadviga (ANO).

Částí Dlouhé ulice kolem obchodního domu Galerie budou řidiči moci opět projíždět v obou směrech. Zároveň však dojde ke změně jednosměrného provozu od ulice Papírová k Zámeckému náměstí. Nově bude tato jednosměrka otočená, což znamená, že příjezd do centra z Alejní ulice přes Zámecké náměstí už nebude možný.

Podle vedení města se tímto krokem zlepší dostupnost centra a zároveň se zabrání nadměrné tranzitní dopravě v historickém centru. „Chceme uchránit Zámecké náměstí od dopravní zátěže. Navíc zde není ani povrch vozovky na velkou zátěž uzpůsoben, je tvořen kostkami,“ doplnil Hadviga.

Snížení rychlosti a přednost zprava

Další změny se budou týkat celého centra města, které bude převedeno do zóny Tempo 30. Bude tu maximální povolená rychlost 30 km/h a bude zde platit přednost zprava. Parkování bude možné pouze na vyznačených místech a budou instalovány zpomalovací prahy. Pěší zónou zůstane pouze Krupská ulice.

„Tyto změny jsou výsledkem kompromisu a snahy o nalezení rovnováhy. Chceme, aby se v centru města dobře cítili jak řidiči, tak cyklisté i pěší. Věřím, že vzájemný respekt a ohleduplnost jsou klíčem k tomu, aby naše centrum zůstalo živým a příjemným místem pro všechny,“ dodal Hadviga.

Kdy přesně změna nastane? Magistrát Teplic už podal žádost o stanovení dopravního značení. Proces trvá minimálně tři měsíce, ale pokud se někdo bude odvolávat, může to podle Hadvigy trvat i déle.

Proces změn koncepce dopravy v centru Teplic však nekončí, město chce přesně zmapovat počty projíždějících aut, aby mělo podklady pro další postup. „Objednali jsme statistické kamery, které budou v centru měřit dopravu. Chceme, aby příští rozhodování nebylo podle pocitů, ale podle skutečných dat. Zhruba za měsíc tak začneme monitorovat celé centrum města už od Alejní ulice,“ popisuje Hadviga.