Provizorní sběrný dvůr na ústeckém Střekově kvůli nízkému zájmu končí

Provizorní sběrný dvůr, který krajské město zřídilo v ústecké části Střekov kvůli uzavření a opravě Benešova mostu, ukončí kvůli nízké vytíženosti na konci ledna svůj provoz.
Dvůr fungoval od loňského jara v blízkosti zastávky MHD Nové krematorium.
„Protože dopravní opatření spojená s rekonstrukcí mostu jsou velmi efektivní a nemají negativní dopad na dopravu, je o tuto službu nízký zájem. Městský obvod Střekov tak požádal magistrát o její zrušení. Obyvatelé mohou i nadále využívat standardní sběrné dvory na území města, které fungují bez omezení,“ uvedl tiskový referent ústecké radnice Marek Lukinič.
Náklady na provoz provizorního sběrného dvora město odhadovalo zhruba na 34 tisíc korun měsíčně.