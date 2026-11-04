Provoz vlaků na trati mezi Ústím nad Labem a Mostem zastavila srážka s osobou

Vlak mezi stanicí Bílina a odbočkou České Zlatníky srazil a zabil člověka. Provoz v tomto úseku trati z Ústí nad Labem do Mostu stojí. O havárii informovala Správa železnic na síti X prostřednictvím profilu Datel. Sražený člověk zemřel ještě před příjezdem záchranářů, řekl ČTK mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Patrik Christian Cmorej.
Je zajištěna náhradní autobusová doprava v úseku Chomutov-Bílina. Dva regionální vlaky pojedou odklonem přes Louku u Litvínova. Předpokládaný čas obnovení provozu nelze zatím určit. Záležet bude také na délce policejního vyšetřování, řekl ČTK mluvčí Správy železnic Martin Kavka. Správa železnic má podle něj předběžný odhad obnovení provozu na 15:30, tento čas ale nechce potvrzovat, protože se podobné mimořádnosti zpravidla prodlužují.