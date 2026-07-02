Provoz vlaků u Roudnice n. L. stál kvůli nahlášené závadě na trolejovém vedení

Provoz vlaků na hlavním železničním koridoru z Prahy do Ústí nad Labem u Roudnice nad Labem dnes odpoledne zastavila nahlášená závada na trolejovém vedení. Zhruba po dvou hodinách železničáři provoz obnovili. Informoval o tom mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
Na místo vyjeli technici Správy železnic. Zjistili, že závadu v úseku Hrobce - Roudnice nad Labem způsobilo poškozené nosné lano, které museli opravit. České dráhy na webu informovaly o odřeknutí dvou osobních vlaků, některé linky nahradily autobusy, rychlíky včetně mezinárodních čekaly na trati. Zpoždění nabraly vlakové spoje až hodinu.