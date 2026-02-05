„Projekt zásadně zlepší technické zázemí školy a umožní žákům i pedagogům pracovat v prostředí odpovídajícím současným standardům digitálního vzdělávání. Modernizace zahrne vybudování a posílení vnitřní konektivity školy, obnovu a doplnění ICT vybavení, zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti, vytvoření podmínek pro kvalitní online výuku,“ uvedla mluvčí kraje Magdalena Fraňková.
Projekt podle ní zároveň přispěje ke snižování tzv. digitální propasti mezi žáky s rozdílným sociálním zázemím a posílí rovné příležitosti ve vzdělávání. „Absolventi získají lepší přípravu pro trh práce, zejména v technických a digitálních oborech,“ dodala Fraňková.
Náklady jsou vyčísleny na 40 milionů korun, z toho téměř 33 milionů pomůže kraji uhradit dotace z EU.