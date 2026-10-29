Prvních 15 minut parkování je v Rumburku nově zdarma

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Stačí na parkovacím automatu stisknout tlačítko „Potvrzení“, vyzvednout si lístek a ten pak umístit za čelní sklo.
Za další minuty či hodiny už se platí podle běžného ceníku.
Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí domů z obvyklé procházky, opakovaně se ptá na totéž nebo neví, jak připravit jídlo, které vařil celý...
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí Praha-Krč se připravuje nová dopravní dominanta, která přivede cestující přímo k Jižní spojce. Proměnou má projít...
Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně, počet smrtelných nehod přitom meziročně setrvale roste. Noční můra části cestujících ale nemusí...
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Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní klenuté stropy, historické lustry a prosklené světlíky. Přesto v ní už více než 80 let běžně nikdo...
Pražské ulice kdysi lemovaly plechové koše na otočném čepu, drátěné síťovky i těžké betonové nádoby. Některé zůstaly na svých místech tak dlouho, že si zahrály i ve filmu. Jeden betonový pamětník...
Žalobce obžaloval devětatřicetiletého muže z vraždy čtyřiačtyřicetileté taxikářky v Šumperku, pokusu vraždy a dalších dvou činů. Hrozí mu výjimečný trest, uzavření dohody žalobce neočekává....
Při oslavách Dne boje za svobodu a demokracii v Brně vyvrcholí 17. listopadu závěrečným představením hudební festival Janáček Brno. Uskuteční se také pouliční...
Čtyřiadvacátý ročník festivalu Colours of Ostrava zakončí nizozemský hudebník Martin Garrix, jeden z nejlepších DJů světa. Na festivalu se představil už v roce...
Karlovarský kraj chce zapojit obyvatele do využívání unikátních přírodních zdrojů a pomoci tak prodloužení jejich věku a zlepšení zdraví. Ačkoli za přírodními...
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V Telči na Jihlavsku a jejím okolí se odborníci v rybnících snaží snížit počty invazního sumečka černého. Projekt uskutečňuje město s Ústavem biologie...
V Čáslavi na Kutnohorsku se vítězné sdružení My pro Čáslav dosavadního starosty Jaromíra Strnada dohodlo na spolupráci s Občany společně, ODS a ANO. Dohromady...
Porušení zákazu vjezdu, řízení v době, kdy neměl za volantem co dělat, alkohol a drogy v krvi. Pořádně dlouhý je výčet prohřešků, kterých se v Plzni dopustil devětadvacetiletý řidič. Případ, který...
Vysoké Mýto na Orlickoústecku povede ředitel muzea Jiří Junek (Mladé Mýto). Jeho uskupení kandidovalo poprvé a volby vyhrálo. Junek byl na třetím místě, ale...
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U Nové Vsi na Mělnicku v pátek ráno usmrtil nákladní vlak muže. Provoz na koridoru Praha-Děčín byl mezi Nelahozevsí a Vraňany zastaven, řekli policejní mluvčí Pavel Truxa a mluvčí Správy železnic pro...
Host penzionu poblíž Hanušovic ukradl ve čtvrtek kolem druhé hodiny ranní auto majitele ubytovacího zařízení a rozjel se s ním do Šumperku. Jenže po cestě havaroval a vůz převrátil na střechu. Z auta...