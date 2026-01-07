Kritický nedostatek dětských psychiatrů. Teplice je začaly lákat na peníze

Kritický nedostatek dětských psychiatrů a psychologů, který v Teplicích nastal v předchozích letech, se vedení města rozhodlo řešit finanční pobídkou, na niž v rozpočtu na letošní rok vyčlenilo dva miliony korun. Dotační podporu mohou lékaři využít na zřízení specializované ordinace.
„Podnikli jsme významný krok v oblasti podpory duševního zdraví dětí a dospívajících. Po letech, kdy na území města chyběl dětský psychiatr a byla dostupná pouze omezená psychologická pomoc, město spustilo nová pravidla zaměřená na zřízení či převzetí ordinace pro dětského a dorostového psychiatra a dětského klinického psychologa,“ vysvětluje primátor Teplic Jiří Štábl (ANO).

Dotaci až do výše 600 tisíc korun mohou žadatelé využít v průběhu dvou kalendářních let pod podmínkou, že jejich ordinace bude fungovat alespoň pět let a bude v provozu minimálně dvakrát týdně s týdenní ordinační dobou alespoň 16 hodin.

Vedení města podle primátora reaguje na dlouhodobou krizi péče o duševní zdraví dětí v regionu, kde děti a jejich rodiny často musely vyhledávat péči v přetížených ordinacích v okolních městech. Stav je podle něho opravdu alarmující. Podle dat Národního ústavu duševního zdraví totiž až 20 procent dětí a dospívajících zažije v průběhu života nějakou formu duševního onemocnění, například deprese, přičemž polovina prvních příznaků se projeví už před 14. rokem věku. Situaci navíc ještě zhoršila covidová pandemie.

„Jsme si vědomi, že se zvyšují počty dětí s duševními obtížemi a kapacity současného systému nestačí. Jde o obrovský problém, který ještě dále zhoršuje situaci dětí a trápí i rodiče, kteří jsou často při hledání pomoci bezradní. Finanční podpora města má pomoci přivést do Teplic odborníky, kteří se budou věnovat dětskému duševnímu zdraví,“ doplňuje Štábl.

Rozhodnutí města místní uvítali s velkým povděkem. „Opravdu potřebná podpora, díky za ni. Snad se podaří zabezpečit tolik potřebnou odbornou péči,“ píše uživatelka sociální sítě Marcela. Ve stejném duchu se nese i řada dalších komentářů: Skvělá zprava, díky! Tak toto je opravdu krok správným směrem...

V květnu loňského roku v Teplicích odstartoval pilotní projekt nazvaný Psychoterapeutická podpora pro děti a dospívající hospitalizované v teplické nemocnici, na který město vyčlenilo čtvrt milionu korun. Projekt, který pokračuje i letos, je zaměřen na pacienty ve věku přibližně 9 až 17 let, kteří se potýkají s duševními obtížemi, jako jsou poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, úzkostné poruchy a sebevražedné myšlenky nebo chování.

„Díky projektu se podařilo výrazně posílit kontinuitu péče. To znamená, že všechny děti a dospívající, kteří byli poprvé kontaktováni v nemocnici, následně navázali na ambulantní psychoterapeutickou péči. Projekt tak už nyní výrazně pomáhá nejmladším pacientům stabilizovat jejich stav a tím i šanci na dobrý vstup do dospělosti. Každé dítě, které dostane včas odbornou pomoc, má výrazně vyšší šanci na zdravý vývoj, úspěch ve škole i v dospělém životě,“ dodává primátor.

